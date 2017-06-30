Bozüyük’te parklar dolup taşıyor

Her geçen gün gelişen ve büyüyen Bozüyük’te son dönemlerde yapılan yeni parklar ile birlikte arttırılan yeşil alanlar yaz aylarında vatandaşların ilgi odağı oluyor. Günümüzde vatandaşların aileleri ile birlikte hoşça vakit geçirebildiği, çocukların eğlenerek oynayabildiği, fitness aletleri ile spor yapılabilen, yürüme yolları ile insanları sağlıklı yaşama teşvik eden, eş-dost akraba muhabbetleri ile hasret giderilen mekânlar olan parklar adeta yeni birer yaşam alanları olarak karşımıza çıkıyor.

Bozüyük’teki park alanı eksikliğini gören ve uyguladığı başarılı park projeleri ile vatandaşları yeni park alanları ile buluşturan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı pek çok alandaki başarılı çalışmalarının yanı sıra park çalışmaları ile de vatandaşların takdirini topluyor. 4 Eylül Mahallesi’nde hizmete sunulan 15 Temmuz Şehitleri Parkı, Yeşilkent Mahallesi’nde hizmete sunulan Fatih Sultan Mehmet Parkı, kanal boyunda hizmete sunulan Osmangazi Parkı ve Sevgi Yolu, son olarak geçtiğimiz günlerde açılışı yapılarak Yediler Mahallesi sakinlerinin hizmetine sunulan Şehit Mahmut Ekinay Parkı havaların ısınması ile birlikte vatandaşların akınına uğruyor. Özellikle akşam serinliğinde yoğun ilgi gören parklar kadın-erkek, genç-yaşlı ve çocuklar olmak üzere toplumun her kesiminin rahat nefes alabildiği, dinlenip serinleyebildiği mekânlar olarak beğeni kazanıyor. Parkları ziyaret eden Bozüyüklüler beğenilerini ifade ederek “çok iyi planlanmış, yeni, modern, her biri ayrı bir güzellikte ve farklı tasarımlarda, ilçemize yakışır güzel parklarımız oldu. İlçemizin farklı noktalarındaki bu parklarda spor yapmak, yürüyüş yapmak ta ayrı bir zevk” diyerek Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler.