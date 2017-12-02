Bozüyük’te Peygamber Efendimiz anıldı

Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Bozüyük Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahsin Yazır ve Bektaş Uçkun, İlçe Müftüsü Selami Bağcı, Şube Müdürü Özkan Özgümüş, Ak Parti Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Kırgız, öğrenci velileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Program Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden Ömer Talha Cansız tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlarken, Okul Müdürü Murat Gümüş’ün konuşması ile devam etti. Programda konuşan Gümüş; “Peygamber Efendimiz cahil bir topluluktan medeni bir toplum inşa etti. O’nun örnek hayatı Peygamberliğinden önce de bir ahlak yansımasıydı. Resul-ü Ekrem Efendimiz yeryüzünün bereketsiz topraklarında bedevi bir toplumdan yeryüzünün en medeni toplumunu inşa etti. Onun rahle-i tedrisinden geçen Hz. Ömer, Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ali ve bütün dünyayı yıldızlar gibi aydınlatacak sahabesini hatırlayalım” dedi.

Okul Müdürü Gümüş, konuşmasının sonunda bu programın gerçekleştirilmesine destek sağlayan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür etti.

Program öğrenciler tarafından okunan hadisler ve şiirler ile devam ederken, minik yürekler tarafından hazırlanan ve öğrencilerin Peygamber Efendimiz (S.A.V) hakkında düşüncelerini dile getirdikleri videonun izlenmesi ile devam etti. Programın sonunda bir öğrenci tarafından okutulan duanın ardından Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; “Böylesine güzel bir vesile ile minik öğrencilerimiz tarafından düzenlenen bu programa katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Her vesilede Peygamber Efendimiz (S.a.v)’in anılması ve O’nun güzel ahlakının nesillerimize aktarılması son derece önemlidir. Bu programda emeği geçen hocalarımıza ve minik öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen program sonunda salonda bulunanlar tarafından Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri uzun süre alkışlandı.