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04 Ocak 2017 17:16

Bozüyük’te plakalarda yeni dönem uygulamaları başladı

Bozüyük’te plakalarda yeni dönem uygulamaları başladı

04 Ocak 2017 17:16

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde İlçe Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, plakalardaki yeni dönem ile ilgili olarak uygulamalara başladı.
Yapılan uygulamada, araç tescil belgesi ve tescil plakasının araç üzerinde uygun durumda olup olmadığı kontrol edildi. Yapılan kontrollerde bugüne kadar 120 araç kontrol edilirken 13 araç sürücüsüne bin 993 TL para cezası uygulandı. Uygulamaların düzenli olarak devam edeceği belirtilirken vatandaşların herhangi bir cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamaları için araç tescil belgesini araçlarında bulundurmaları ve tescil plakasını da araç üzerinde uygun durumda bulundurmaları istendi.
Plakalarla ilgili yeni dönemde KHK’nin 20’nci maddesi ile değiştirilen 2918 sayılı Yasanın 23’üncü maddesine göre; Araç tescil belgesi ve tescil plakasının araç üzerinde uygun durumda bulundurulması zorunluluğu var. Araç tescil belgesini araçta bulundurmayan veya tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takan sürücülere 92 Türk Lirası idari para cezası verilecek. Araç bilgileri doğrulanıncaya ve plaka uygun yere takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek. Yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takan, öngörülen sayıda plaka takmayan ya da farklı okunmasına veya okunmamasına neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan araç sahibine 412 Türk Lirası idari para cezası uygulanacak. Plakanın uygun duruma getirilmesi için 7 gün süre tanınacak. Bu süre sonunda tescil plakalarını uygun duruma getirmeyenler hakkında 844 Türk Lirası idari para cezası verilerek tescil plakası uygun duruma getirilinceye kadar araç trafikten men edilecek. Tescilli aracı plakasız kullanan sürücüye bin 698 Türk Lirası idari para cezası verilecek ve tescil plakası takılıncaya kadar araç trafikten men edilecek. Başka bir araca tescilli veya sahte plakayı takan veya kullananlara 5 bin Türk Lirası idari para cezası verilecek ve araç trafikten men edilecek. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanununun 204 üncü maddesiyle düzenlenen Resmi Belgede Sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılacak.



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