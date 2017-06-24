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24 Haziran 2017 11:10

Bozüyük’te Ramazan Bayramı hazırlıkları

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Ramazan Bayramı’nın huzur ve güven içerisinde geçmesini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir alındı.

Bozüyük’te Ramazan Bayramı hazırlıkları

24 Haziran 2017 11:10


Vatandaşların Ramazan Bayramı alışverişlerini rahatlıkla yapabilmeleri ve haksızlığa uğramamaları amacıyla Bozüyük Belediyesi tarafından alınan tedbirler çerçevesinde alışveriş mahallerinde zabıta denetimleri yoğunlaştırıldı. Ramazan Bayramı süresince itfaiye, su arızaları ve temizlik konularında gerekli tedbirleri alınarak bu konuda nöbetçi ekipler oluşturuldu. Bayramın ilk günü halk dolmuşları saat 08:00 ile 17:00 arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.


Yine bayram süresince hizmet verecek nöbetçi fırınlar da belli oldu. Buna göre; bayramın 1. günü Has Odun Ekmek Fırını ve Hüner Ekmek Fırını, bayramın 2. günü Has Odun Ekmek Fırını, Hüner Ekmek Fırını, Karadeniz Ekmek Fırını, Bereket Ekmek Fırını, Ravza Ekmek Fırını ve Bozkaya Ekmek Fırını, bayramın 3. günü ise Has Odun Ekmek Fırını, Hüner Ekmek Fırını, Bozkaya Ekmek Fırını, Karafırın (Ali Bodur), Turan Ekmek ve Metin Ekmek fırını nöbetçi olacaklar. Bayramın 1. günü Varlık Eczanesi, 2. günü Itır Eczanesi ve 3. günü de Mesut Eczanesi görev yapacak. Ayrıca Osmangazi OEDAŞ İşletme Şefliği tarafından bayram süresince her türlü elektrik arızalarına karşı nöbetçi ekipler oluşturularak gerekli tedbirlerin alınması sağlandı.


Öte yandan, resmi bayramlaşma programı da Ramazan Bayramının birinci günü saat 12:30-13:30 arasında daire amir, memur ve vatandaşların katılımı ile Bozüyük Belediyesi Düğün Salonunda yapılacak.




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