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26 Şubat 2018 17:12

Bozüyük’te ‘Sabah namazı buluşmaları’ Mehmetçik Camii’nde devam etti

Bozüyük’te geleneksel hale gelen ‘Sabah Namazı Buluşmaları’ Mehmetçik Camii’nde devam etti.

Bozüyük’te ‘Sabah namazı buluşmaları’ Mehmetçik Camii’nde devam etti

26 Şubat 2018 17:12


Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın katılımlarıyla her hafta farklı camilerde düzenlenen ‘Sabah Namazı Buluşmaları’nın sonuncusu Yenidoğan Mahallesi’nde Mehmetçik Camii’nde gerçekleştirildi. Sabah namazında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; İlçe Müftüsü Selami Bağcı, mahalle muhtarı Kahri İnci ve mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Camide hep birlikte sabah namazının kılınmasının ardından camii yakınındaki kıraathanede cemaate sıcak çorba ikramı yapıldı. Başkan Bakıcı burada vatandaşlarla sohbet ederek fikir alış verişinde bulundu. Başkan Bakıcı ayrıca tüm camii cemaatini 2 Mart Cuma günü 4 Eylül Mahallesi Osmanlı Camii’nde Cuma namazı öncesinde yapılacak Dünya Kur’an-ı Kerim okuma birincisi Ali Tel’in Kur’an-ı Kerim okuyacağı “Şehidini Unutma, Değerine Sahip Çık” adlı etkinliğe davet etti.




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