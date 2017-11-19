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19 Kasım 2017 09:50

Bozüyük’te sahnelenen oyunda Umeyr’in hikayesi izleyenleri duygulandırdı

Bozüyük Belediyesi tarafından bu yıl 3.

Bozüyük’te sahnelenen oyunda Umeyr’in hikayesi izleyenleri duygulandırdı

19 Kasım 2017 09:50

’sü düzenlenen Uluslararası Bozüyük Metristepe Tiyatro Günleri’nde “Hakikat için neyi feda edebilirsin?” sorusuna “Her şeyi” diyebilen Mus’ab Bin Umeyr’in hayatı sahnelendi.


Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde sahnelenen 2 perdelik oyunda ilklerin sahabesi Mus’ab Bin Umeyr’in iman ve sadakat dolu hayatı tiyatro sahnesine taşınırken, oyunda; İslamiyet’in doğuşu ve sonrasında Peygamber Efendimiz ile birlikte İslam’ın güzelliklerini ve buyruklarını insanlara anlatmak için sahabelerin çektikleri zorluklar, Kureyş’in asil ve zengin ailelerinden birine mensup olan Mus’ab Bin Umeyr’in yaşadıkları ve İslamiyet için yaptığı büyük fedakarlıklar anlatıldı. İlk öğretmen, İslam’ın ilk sancaktarı, Medine’yi hicrete hazırlayan sahabe, fedakarlık abidesi Mus’ab Bin Umeyr’in hayatının anlatıldığı bu oyuna Bozüyüklüler yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık olarak 2 buçuk saat süren tiyatro oyununda seyirciler duygulanarak zaman zaman göz yaşlarına hakim olamadılar. Salonu tamamen dolduran tiyatro severler oyun sonunda gösterdikleri performans ve muhteşem oyunculukları için genç tiyatrocuları uzun süre alkışlarken, böylesine güzel ve anlamlı bir oyunun ilçede sahnelenmesini sağlayan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya teşekkür ettiler. Oyun sonunda tiyatroculara plaketlerini takdim etmek için sahneye gelen Belediye AK Parti Meclis Üyesi Abdurrahman Kırgız, “Bizlere bu güzel oyun ile İslamiyet’in dünyada bu denli yayılmasında emekleri sonsuz olan Peygamber Efendimiz ve sahabelerin yaşadığı sıkıntıları böylesine duygulu ve anlamlı bir dille anlatan genç oyuncu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada bulunan herkes adına başarılarının devamını diliyor. Önümüzde ki festivallerimizde de kendilerini aramızda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum” diyerek oyunculara plaketlerini takdim etti.


Oyun sonunda tiyatrocular ile yapılan röportajda böylesine güzel bir festivale imza atan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya ve salonu dolduran seyircilere teşekkür eden tiyatrocular, yeni oyunlar ile Bozüyük’te tekrar sahne almaktan onur duyacaklarını belirttiler.




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