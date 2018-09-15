Bozüyük'te servis şoförleri bilgilendirildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılı öncesi servis şoförlerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

TSO hizmet binası konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda Bozüyük ilçe trafik tescil ve denetleme ekipleri ile jandarma trafik ekipleri tarafından yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okul servis sürücülerine yönelik bilgilendirmeler yapıldı. Toplantıda Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amir Vekili Komiser Hakan Kuşçu, şoförlere uymaları gereken kurallar konusunda bilgiler verdi. Öğrenci taşımacılığındaki en önemli unsurun çocukların güvenliği ve ailelerin gönül rahatlığı ile çocuklarını servislere teslim etmeleri olduğunu belirten Kuşçu, "Yeni öğretim yılının başlangıcı öncesinde çocuklarımızın güvenliği için tüm kurumlar olarak ortak hareket etmeli ve çalışmalarımızı tamamlamalıyız" dedi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Aktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amir Vekili Komiser Hakan Kuşçu, kooperatiflerin dernek başkanları, okul müdürleri ve dernek üyesi servis sürücüleri katıldı.