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20 Mayıs 2018 16:58

Bozüyük’te silahla yaralama

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir kişi, silahla vurularak yaralandı.

Bozüyük’te silahla yaralama

20 Mayıs 2018 16:58


Edinilen bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi yakınlarında meydana gelen olayda, F.B. ve K.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle F.B. iddialara göre K.E. tarafından silahla bacağından vuruldu. Çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edilirken, yaralı F.B. 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan müdahalenin ardından tedavi altına alındı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, E.K.’nin ise olayın ardından firar ettiği ve İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalanması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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