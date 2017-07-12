Bozüyük’te sokaklar asfaltlanarak yenileniyor

Ekipler tarafından devam eden çalışmalar Tevfik Fikret Caddesi’nde tamamlanırken Diş Hastanesi çevresinde kalan yollar ve 4 Eylül Devlet Hastanesi yolları tamamen yenileniyor. Hava şartları ve uzun süren yağmurlar nedeni ile deforme olan yollarda başlatılan asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, asfaltlama çalışmalarının ihtiyaca göre diğer bölgelerde de devam edeceği öğrenildi. Daha önce Tekke Mahalle ve Yeni Mahalle’de yapılan asfaltlama çalışmaları ile düzenlenen yollar yeni ve modern görünümleri ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.