Bozüyük'te tehlike saçan metruk binalar yıkılıyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline gelen, doğurduğu sakıncaların yanı sıra görüntü kirliliği ve çevrede yaşayan vatandaşlarda da rahatsızlık oluşturan metruk binalar yıkılıyor.

Bozüyük Belediyesi, ilçe genelinde güvenliği tehdit eden ve tehlike arz eden metruk binaları yıkmaya devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü denetiminde ve zabıtanın güvenlik önemleri almasıyla gerçekleştirilen yıkımlar öncesinde, gerekli prosedürler tamamlanarak yıkım gerçekleştiriliyor. Bozüyük Belediyesi ekipleri son 2 yılda Kasımpaşa Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Tekke Mahalle, Yeni Mahalle ve Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan ve tehlike saçan toplam 44 metruk binanın yıkımı veya güvenlik tedbiri alınması işlemi gerçekleştirdi. Bozüyük Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkilileri, “Metruk yapılar terk edilmiş olması nedeniyle uyuşturucu madde, alkol kullanımı gibi suçların odağı haline geliyor. Bu tip yapılar, yapı sahibi ve çevresinde yaşayan vatandaşlar açısından tehlike arz ediyor. Bu durum ayrıca vatandaşların şikâyetlerine neden oluyor. Vatandaşların güvenliği için bizler de gerekli prosedürü tamamladıktan sonra binaların yıkımını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı. 2017 ve 2018 yılları arasında ilçe genelinde toplam 5 mahallede 31 metruk binanın yıkımı Bozüyük Belediyesi tarafından, 7 tanesi mal sahipleri tarafından gerçekleştirilirken, 6 tanesinde de güvenlik tedbiri alındı.

Can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazlarının, başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanıldığının tespit edilmesi üzerine harekete geçilmiş, İçişleri Bakanlığı tarafından da 14 Mart 2018'de 81 il valiliğine gönderilen “Metruk Binalar Genelgesi” ile bu tür binaların tespit edilip mevzuata uygun şekilde yıkılması talimatı verilmişti.