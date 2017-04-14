Bozüyük’te temizlik çalışmaları kesintisiz olarak devam ediyor

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın “temiz çevre, temiz ve sağlıklı toplum” amacıyla büyük önem verdiği ilçe temizliği konusundaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı otobüs ve minibüs duraklarında temizlik çalışmaları başlatıldı. Duraklar özenle temizlenerek hijyen hale getiriliyor. Durakların yanı sıra kirlenen trafik ışıkları da temizleniyor. Ayrıca ilçe genelinde cadde ve sokaklardaki çöp toplama, sokak süpürme ve mıntıka temizliği çalışmaları da kesintisiz olarak devam ediyor.

Durakların temizlenmesinden memnun olan vatandaşlar, söz konusu durakların her gün yüzlerce kişi tarafından kullanıldığını ve belli aralıklarla temizlenmesinin hijyen açısından önemli olduğunu dile getirdi.