Bozüyük’te tiyatro günleri 13 bin seyirci ağırladı

Uluslararası Tiyatro Günleri 13 bin 500 seyirciyi ağırladı.

Tiyatro Günlerinin ardından bir değerlendirme yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı “23 Oyun, 33 Seans Tiyatro Gösterisi ile 13500 vatandaşımıza dolu dolu bir Kasım Ayı yaşattık. Birbirinden ünlü sanatçılarımız, muhteşem sahne performansları ile cıvıl cıvıl bir festival yaşadık. Tiyatro Festivalimize katılan tüm tiyatro ekiplerimize, protokolümüzün değerli üyelerine, festivalimiz boyunca gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet etmek için çalışan personelime ve tabiki tüm tiyatroseverlere teşekkürlerimi sunuyorum. Önümüzdeki yıl yeni bir festivalde buluşmak dileğiyle” dedi.

Kültür Bakanlığı desteği ve Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından kentteki sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttırılması amacı ile düzenlenen ve her defasında artan izleyici kitlesi ile gelişen Bozüyük Tiyatro Günleri’nde 2 ülke ve 7 şehirden 9 tiyatro gurubu sahne alırken 5’i çocuk oyunu olmak üzere toplam 23 oyun sahnelendi. 5 Çocuk oyununun 13 gösterim ile çocuklarla buluştuğu festivalde yetişkinler için ise 18 farklı tiyatro oyunu 19 gösterim ile seyircisi ile buluştu. 7’den 70’e herkese hitap eden, çok çeşitli konuların ele alındığı, sadece eğlendirmek için değil, güldürürken düşündüren, yoğun emek verilerek hazırlanmış birbirinden değerli oyunların yer aldığı Tiyatro Günleri 21 gün boyunca Metristepe Kültür Merkezi’nde tiyatro severler için ücretsiz olarak sahnelendi. Tiyatro Festivaline Türkiye’nin dört bir yanından ve Avrupa’dan gelen tiyatro ekipleri katılım gösterirken, tiyatro festivali ulusal basında da geniş yer buldu. Festival kapsamında Zeynep Yıldız’ın yazıp yönettiği ve Tiyatro Frankfurt’un sahnelediği “Üstü Kalsın” adlı tiyatro oyunu Frankfurt’ta yapılan ilk gösteriminin ardından ilk kez Türkiye’de Bozüyük’te sahne aldı. Yine sevilen sunucu, oyuncu ve showman İlker Ayrık’ın “Acayip Tipler” adlı oyunu Türkiye’de ilk kez festival kapsamında Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezinde sahnelendi.