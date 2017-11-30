Bozüyük’te trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, 4 Eylül Mahallesi 881. Sokak ile 888. Sokak kavşağında meydana gelen kazada Gülpaşa C. (40) idaresindeki 11 UC 864 plakalı otomobil ile Tuncay Ç. (42) idaresindeki 16 DG 341 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil sürücülerinden Gülpaşa C. ve otomobilde bulunan Sakine Ç. (36), Nurşide G. (58) ve Gülten Ç. (40) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavileri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.