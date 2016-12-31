Bozüyük’te veliler ilmek ilmek sevgi işliyorlar

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde anaokulu öğretmenleri tarafından hazırlanan ve veliler tarafından uygulamaya konulan “İlmek İlmek Sevgi Örüyoruz” konulu örnek proje büyük rağbet gördü.

Proje kapsamında okula çocuklarını almak için gelen veliler, bekleme salonunda ihtiyacı olan minik kalpler için atkı örmeye başladılar. Bu sayede hem veliler çocuklarını beklerken sıkılmıyor, hem de minik bedenler için örülen atkıda birden fazla kişinin emeği yer alıyor.

Proje ile ilgili olarak bilgi veren Okul Müdürü Mihriban Kılıç, projenin çıkış noktasının yardıma ihtiyacı olan minik kalpler için bir şeyler yapmak, onların minik bedenlerini ısıtmak olduğunu belirtti. Bu amaçla atkı örme kampanyası düzenlediklerini söyleyen Kılıç, "Projemiz hem velilerimiz hem de onların anlattıkları yakınları tarafından büyük rağbet gördü. Okulumuz Menekşe sınıfı öğretmeni Çisem Beste Arıkan okuduğu bir kitapta geçen bir hikâyeden esinlenerek bizlere bir fikir verdi. Kitapta bir durağa bırakılmış ve yarım kalmış bir örgü var. Bu örgüyü otobüs bekleyen kadınlar otobüsü bekleme sırasında örüyor ve otobüs gelince aldığı yere bırakıyor, başka bir kadın örmeye başlıyor ve bu böyle devam ediyor. Öğretmenimiz bu çalışmayı, velilerin çocuklarını beklemeleri sırasında yarım kalan örgüleri tamamlayarak atkılar meydana getirebileceğimizi, bu sayede hem velilerin beklerken sıkılmamalarını, hem de minik bedenler için örülen atkıda birden fazla kişinin emeğinin olması şeklinde okulumuza uyarlayabileceğimiz bir öneride bulundu. Hemen tüm öğretmen arkadaşlarımız ile bir araya geldik ve proje üzerinde derin bir çalışma ve işbirliği yaptık. Bu projeyi nasıl geliştirip nasıl yaygınlaştırabiliriz diye her ayrıntıyı ince ince düşündük. İlk önce rengarenk çocukların seveceği renklerde ipler ve bunları örmek için şişler aldık. Madem proje bizden çıktı ilk sevgi dolu ilmekleri biz atalım dedik ve atkıları örmeye başladık öğretmenler olarak. Projemizin amacını belli eden sloganlarımızı okulumuzun duvarlarına yapıştırdık. Daha sonra projemizin asıl emekçileri olacak velilerimize projemizi tanıttık, onları okulumuza davet ettik, bu projeyi hangi amaçla yaptığımızı, proje sonunda neler olacağını, nasıl bir iyiliğe güzelliğe ortak olduklarını anlattık. Beklediğimiz gibi tüm velilerimiz bu iş için gönüllü olacaklarını ve seve seve öreceklerini hatta yakınlarına da bu projeyi anlatıp onlardan da yardım isteyeceklerini söylediler. Dedikleri gibi de oldu. Hemen yünleri ve şişleri alarak bekleme odasında atkıları örmeye başladılar ve bunu o kadar severek ve gönülden yaptılar ki başladığımız iş ile gurur duyduk" dedi.



Projeye destek veren herkese teşekkürler

Atkılar bitince ihtiyacı olan minik kalpleri ısıtmak için yola çıkacağını belirten Okul Müdürü Mihriban Kılıç, şunları söyledi;

"Bunu da okulumuzdaki minikler ile kolilere içine güzel notlar ve resimler koyup ihtiyaç sahibi miniklere göndererek yapacağız. Bunun için de yakın ya da uzak çevremizden ihtiyacı olan minikler için bir araştırma yapmaya başladık bağlantılar kurduk. Allah’a çok şükür projemiz güzel devam ediyor. Hatta veliler kendileri yün alıp evde de atkı-bere örüp okula gönderiyorlar. Bu kadar yardıma hazır insanın böyle güzel bir projede bir araya gelmesi gerçekten çok güzel. Bozüyük anaokulu ailesi olarak yaptığımız ve yapacağımız etkinlikler için desteğini esirgemeyen herkese şimdiden çok teşekkür ederiz.”