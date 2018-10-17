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Bozüyük'te yangın eğitimleri devam ediyor

Bozüyük Belediyesi tarafından iş yerlerine yönelik düzenlenen yangın eğitimleri devam ediyor.


Bozüyük'te iş yerlerine yönelik düzenlenen eğitim çalışmaları kapsamında son olarak bir fabrikada çalışan personele yangın eğitimi verildi. Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personelince personele fabrika bahçesinde verilen yangın eğitiminde yangın ve meydana gelebilecek yaralanmalarda yaralı kurtarılması konusunda bilgiler verilerek, yangının fark edildiği andan itibaren öncelikle 110 numaralı ücretsiz yangın ihbar hattının aranması gerektiği söylendi. Su hortumu kullanımı ile yangın söndürme tüpünün anlatıldığı eğitimde ayrıca yangın söndürme tatbikatı yapıldı.

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