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13 Eylül 2017 16:45

Bozüyük’te yangına karşı yağmur duası

Bozüyük’te bulunan tüm camilerde, pazar günü Kütahya’nın Domaniç ilçesinde başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Bozüyük ormanlarına kadar ilerleyen yangın nedeniyle yağmur duası yapıldı.

Bozüyük’te yangına karşı yağmur duası

13 Eylül 2017 16:45


Kütahya’nın Domaniç ilçesinde meydana gelen orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılarak Bozüyük’teki ormanlık alana sıçradı. Bozüyük Kömürsu Yaylası ve Camiliyayla köyü yakınlarına kadar ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına Bozüyük Belediyesi İtfaiyesi ve iş makinelerinin yanı sıra Türkiye’nin pek çok yerinden gelen itfaiye ekipleri ve iş makineleri de destek veriyor. Çalışan tüm ekipler alevlerin önünü kesmeye ve yangının yerleşim bölgelerine ulaşmasını engellemeye çalışıyor.


Öte yandan, öğle namazını müteakip Bozüyük’teki tüm camilerde yağmur duası yapıldı. Merkez Kasımpaşa Camii’ndeki yağmur duasını yaptıran İlçe Müftüsü Selami Bağcı “Biz beşer olarak Allah’a dua edeceğiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Onun rahmeti, yardımı olmazsa biz hiçbir şey yapamayız. Onun için bugün tüm Bozüyük camilerinde yağmur duası yapılarak bu musibetin bir an önce üzerimizden alınması için Cenabı Hak’ka dua edeceğiz” dedi.


Camilerde yapılan yağmur duasına vatandaşların yoğun katılım gösterdiği gözlendi.




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