Bozüyük’te yangının 4’üncü günü

Pazar günü Kütahya Domaniç’te öğle saatlerinde başlayan yandan ardından Bilecik sınırına sıçramıştı. İki ilde de büyük bir alanda etkili olan orman yangınına çevre illerden itfaiye ekipleri, uçaklar ve helikopterler müdahale ederken, Bozüyük Belediyesi su araçları ile gece ve gündüz aralıksız olarak bölgedeki arasözlere ve itfaiye araçlarına su takviyesi yapmaya devam ediyor. Yangının çıktığı günden itibaren her gün bölgeye gelen ve çalışmaları yakından takip eden Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, belediyenin araç, ekipman ve personelini bölgeye sevk etmişti. Yine ilk günden itibaren olay yerinden ayrılmayan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu’da AK Parti Belediye Meclis Üyeleri Ayhan Ersoy ve Mehmet Doğan Tunç ile birlikte bizzat çalışmalara katılarak personele yardım etti. Bölgede yangın söndürme çalışmaları hızla devam ederken, Kömürsu Yaylası’nda aralıksız olarak çalışan ekiplere, Bozüyük Belediyesi ve hayırsever vatandaşlar tarafından su, simit, ayran ve poğaça dağıtımı yapıldı. Ayrıca edinilen bilgiye göre ekiplerin bir kısmı da Kızılsaray mevkiinde ki yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor.