Bozüyük’te yılın şoförü ödüllendirildi

Bu yılki değerlendirmeler sonunda yılın şoförü dolmuş sürücüsü Fatih Çolak oldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen program ile yılın şoförü ödülü sahibini buldu. Programda konuşan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, trafikte kurallara uyarak, hoşgörü ve sabırlı olmak gerektiğini söyledi. Güner, "Kazalar nedeniyle maddi ve manevi kayıplar oluşuyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Trafik kurallarına uymak kendi sağlığımız için çok önemli. Bu konuda bütün kurumların ve insanların kendine pay çıkarıp sorumluluk yüklenmesi gerekiyor. Bu eğitim çocukluktan ve anaokulundan başlaması gerekiyor. Bu yıl da Karayolu ve Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri kapsamında kurallara riayet ederek yılın şoförü olmaya hak kazanan Fatih Çolak kardeşimizi kutluyor, kazasız ve cezasız hayırlı yolculuklar diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından yılın şoförü Fatih Çolak’a plaket ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Trafik Tescil ve Denetme Büro Amir Vekili Komiser Hakan Kuşçu, Bozüyük Şehiriçi Minibüsçüler Derneği Başkanı Paşa Dündar ve yılın şoförü Fatih Çolak katıldı.