Bozüyük’te zabıtadan bayram denetimleri

Ekipler, tatlı imalatı yapılan üretim yerlerinde, bayram şekeri satışı yapan yerlerde ve halk dolmuşlarında denetim yaptı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın talimatları doğrultusunda yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde ilçede esnafları ziyaret eden zabıta müdürlüğüne bağlı ekipler; Bozüyüklülerin sağlıklı ve hijyenik şartlarda üretilmiş gıdaları tüketmeleri amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdı. Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde bulunan unlu ve şekerli gıda üretim yerlerine yönelik denetimleriyle vatandaşların huzurlu bir bayram alışverişi yapmasını sağlıyor. Tatlı tüketiminin arttığı bayram öncesinde yapılan denetimlerin halk sağlığı açısından son derece önemli olduğunu ifade eden zabıta ekipleri, gittikleri üretim yerlerini en ince noktasına kadar denetliyor. Satışa sunulan ürünlerin tazeliğinden, üretim şartlarının sağlıklı ve hijyenik olmasına kadar birçok konuya dikkat eden ekipler, eksikliği bulunan esnafı uyarıyor. Yapılan bütün denetimlerin amacının vatandaşın sağlığını korumak olduğunu dile getiren ekipler; “bayram denetimlerini, vatandaşlarımızın daha güvenli, daha sağlıklı bayram alışverişi yapmaları açısından önemsiyoruz. Yapılan rutin denetimlerin dışında, özel zamanlarda yapılan ani denetimlerle birlikte vatandaşın güvenli bir şekilde alışveriş yapmasını sağlamaya çalışıyoruz” dediler.

Vatandaşların iyi ve kaliteli hizmet almaları amacıyla gerçekleştirilen Halk dolmuşları denetimlerinde ise; araç şoförü tanıtım kartının olup olmadığını, fiyat tarifesi ile bu tarifenin araçta asılı bulunup, bulunmadığını kontrol eden Zabıta ekipleri, Belediye’nin izni olmadan araçların dışına ilan, reklam, duyuru, resim, poster ve süsleme asılıp asılmadığını kontrol etti.