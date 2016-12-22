Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 12:36

Bozüyük’te zehir tacirlerine suçüstü

Bozüyük’te zehir tacirlerine suçüstü

22 Aralık 2016 12:36

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolunda yaptıkları kontroller sırasında Eskişehir plakalı kiralık araçla ilçeye uyuşturucu madde sokmak isteyen şahısları suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda trafik kontrolü yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 26 B 9179 plakalı kiralık aracı durdurdu. Araç içerisindeki şahısların şüpheli hal ve hareketleri üzerine otomobil ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 12 adet kullanıma hazır bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler C.E.(21), R.B.(23) ve G.B.(20) gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanması ile birlikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
5
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    5°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Pazartesi
    Kar Yağışlı
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç