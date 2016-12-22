Bozüyük’te zehir tacirlerine suçüstü

Bilecik’in Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevre yolunda yaptıkları kontroller sırasında Eskişehir plakalı kiralık araçla ilçeye uyuşturucu madde sokmak isteyen şahısları suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük çevre yolunda trafik kontrolü yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 26 B 9179 plakalı kiralık aracı durdurdu. Araç içerisindeki şahısların şüpheli hal ve hareketleri üzerine otomobil ve şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 12 adet kullanıma hazır bonzai diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler C.E.(21), R.B.(23) ve G.B.(20) gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanması ile birlikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.