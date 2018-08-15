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15 Ağustos 2018 17:25

Bozüyük’teki camiler bayrama hazırlandı

Bilecik Bozüyük Belediyesi ekiplerince Kurban Bayramı’nda vatandaşların daha temiz ortamlarda rahat bir şekilde ibadetlerini yerine getirebilmeleri amacıyla başlatılan temizlik çalışmaları hız kazandı.

Bozüyük’teki camiler bayrama hazırlandı

15 Ağustos 2018 17:25


Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilçe genelindeki 32 cami ve mescitte detaylı olarak gerçekleştirilen temizlik çalışmaları yapılan planlama çerçevesinde tamamlandı. Çalışmalar kapsamında ibadethanelerin daha temiz olması için camlar, duvarlar, halılar silinirken, ayakkabılıklar ve girişler de temizlendi. İlçe genelindeki temizlik çalışmalarının düzenli aralıklarla devam edeceğini belirten yetkililer, Bozüyük’te her zaman temiz ve sağlıklı bir çevre oluşturmak amacıyla çalıştıklarını vurguladı.




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