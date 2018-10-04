Bozüyük'ün 17. sentetik sahası hizmete girdi

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın “Her Mahalleye Bir Spor Tesisi Projesi” kapsamında Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde yapımı tamamlanan sentetik çim yüzeyli futbol sahası törenle hizmete girdi.

Bozüyük'te çocukların spor alanlarını kullanımını kolaylaştırmak amacı ile okul bahçelerine yapılan spor sahalarına bir yenisi daha eklendi. Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde düzenlenen törenle hizmete giren sentetik yüzeyli çim saha okul öğrencilerini sevindirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan törende ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya söz alarak “Bugün 17.sini açacak olduğumuz sentetik sahamız ‘'Okullar Hayat Olsun'' projesi kapsamında Bozüyük Belediyemiz tarafından inşası yapılarak geleceğimizin teminatı çocuklarımıza hediye edilmiştir. Bugün sahamızın, öğrencilerimizin, velilerimizin ve mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulmasını mutluluğunu ve onurunu hep birlikte yaşamaktayız. Bugünler yarınların inşasında biz eğitimcileri ve eğitim camiasını hiçbir zaman yalnız bırakmayan çocuklarımıza daha iyi eğitim ortamları hazırlamamıza desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Bozüyüğümüzün yarınların inşasında bugünden emeğini, gayretini ve samimiyetini esirgemeyen eğitim sevdalısı Bozüyük Belediye Başkanı Sayın Fatih Bakıcı'ya hepinizin huzurunda teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunarım” dedi.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı ise konuşmasında “Muhakkak ki bizim için olmazsa olmazımız çocuklarımızın gerçekten kıymetli olduklarını her alanda dile getirip onlar için bizlerin ne yapsa azdır kelimesi ile Bozüyük'e hizmet etmeye çalışıyoruz. Gerçekten benim için çok önemli bir konu Kaymakam bey ile bir projeyi hayata geçirmek ve onun sunumunu yapmak son derece mutlu ediyor. Çünkü bir çok kurumla yan yana çalışıyorsunuz beraber hareket ediyorsunuz. Bu projelerin oluşması için bizler de yerel yönetimdeki kişiler olarak aynı uyum içerisinde bu projeleri hayata geçirebiliyoruz. Sadece okullara saha yapmak değil okulların bir çok alanda yenilenmesi, okullara kütüphanelerin yapılması ve farklı alanlarda projelerin hayata geçmesi muhakkak ki bu uyum içerisinde. Bu projeleri gerçekleştirirken de çalışan bir çok personelimizin sayesinde vatandaşların hizmetine sunuluyor. Bugün burada 17. sahamızı açarken çocuklarımızın teknolojiden biraz daha uzak kalmaları aile ortamının dışında da arkadaşlarıyla birlikte rahatça vakit geçirmeleri, dostluğun, kardeşliğin belki de hayata sosyal anlamda yetişmeleri adına bu spor sahalarını açıyoruz" dedi.

Başkan Bakıcı'nın ardından konuşan Kaymakam Hasan Yaman ise “Belediye Başkanımız bizlere teşekkür ediyor, ama bu projelerin hayata geçmesinde en büyük emek Bozüyük Belediyesi'nin. Biz sadece Milli Eğitim olarak yer gösteriyoruz ve prosedürler konusunda yardımcı oluyoruz. Bizler hakikaten belediyemizin eğitim öğretim sorunlarına hassasiyeti konusunda çok büyük bir memnuniyet yaşıyoruz. Bu konuda Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Belediye Başkanlığımızın iş birliği ilçemizde eğitim öğretimin çıtasını her geçen gün yükseltmektedir. Sevgili öğrenciler; en büyük güç bilgi ve yüksek ahlak sahibi olmaktır. Bir taraftan bilgiyi elde etmeye çalışırken diğer taraftan yüksek ahlak sahibi yüksek karakter sahibi olmaya çalışmamız gerekiyor” dedi.

Programın devamında Okul Müdürü Salim Açıkgöz Kaymakam Yaman'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti. Ardından Kaymakam Yaman, Başkan Bakıcı ve beraberindekiler 17. sentetik sahanın açılış kurdelesini keserek hizmete açtı. Öğrenciler arasında oynanan maçın ardından Kaymakam Yaman ve Başkan Bakıcı öğretmenler odasına geçerek öğretmenlerle bir süre sohbet etti.