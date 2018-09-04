Bu alışveriş alanında ’dolar’a yer yok

Bilecik Belediyesi öncülüğünde; Ticaret ve Sanayi Odası, Bilecik Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Giyim ve Mensucat Odası, Madeni İşler Odası Başkanlığı, Yiyecek Maddesi Satan Esnaflar Odası Başkanlığı ile Bilecik Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından hazırlanan ve kent lezzetleri ile ürünlerinin bulunduğu alışveriş günlerinin açılışı yapıldı.

"Amacımız Bilecik’in dinamikleri arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır’’

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, amaçlarının birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Can, “İlimizdeki esnaf ve oda başkanlarımızın bu şekilde bir talepleri oldu. Bizler de daha önce vermiş olduğumuz bir sözü yerine getirme adına böyle güzel bir çalışmayı gerçekleştirdik. Bizler arkadaşlarımıza ’yeter ki siz sahip çıkın gerekli katkıyı biz Bilecik Belediyesi olarak vermeye hazırız’ dedik. Tabi ki bu sahiplenmeyi esnafımız ve oda başkanlıklarımız çok güzel bir şekilde yaptılar. Ben bu anlamda kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu etkinliğimiz büyüyecek. Bu yıl 40 dükkanımız açıldı. Önümüzdeki yıllar bu sayıyı katlayarak sürdürürüz İnşallah. Ben bu vesileyle buradaki bütün esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Bu program birçok açıdan faydalar sağlayacaktır’’

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da Bilecik Belediyesi öncülüğünde güzel bir çalışmanın gerçekleştirildiğini vurguladı. Yağcı, “Bilecik’in kurtuluşunun olduğu günleri yaşıyoruz. Bununla birlikte Bozüyükümüz, Pazaryerimiz, Söğütümüz olmak üzere kurtuluş heyecanını yaşadığımız günlerin içindeyiz. Ben bu vesileyle bizlere bu cennet vatanı armağan eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnet duygularıyla anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Milli günleri yaşıyoruz, önemli günleri yaşıyoruz. Bizim biz olmamız gereken anları yaşıyoruz. Burada gerçekten Bilecik’e yakışan bir birlikteliği yaşıyoruz. Ekonomik anlamda bizlere sıkıntı verilmek istenen bir anda bütün Bilecikliler bir araya gelerek güzel bir birlikteliği yaşıyoruz. Güzel bir sloganla da; ‘Burada dolar geçmez, Türk Lirası ile alışverişlerin olduğu vurgulanıyor ve sanatçılarının da kendi içimizden olduğu konserler planlandı. Ben bu anlamda böyle faydalı ve güzel bir programın gerçekleştirilmesinde emeği olan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum. Esnafımıza ve vatandaşlarımıza da hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bilecik Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı ise Bilecik’teki ticari faaliyetlere renk katacak ve katkı sunacak güzel bir çalışmayı işbirliğinde gerçekleştirdiklerini belirterek, katkıları dolayısıyla Belediye Başkanı Nihat Can ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin de şehirde birçok kurum ve oda başkanı ile esnafın bir araya gelerek güzel bir çalışmayı ortaya koyduklarını belirterek, alışveriş günlerinin gelecek yıllarda daha güzel bir şekilde gerçekleştirilerek devam edeceği bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından; 1-6 Eylül Kurtuluş Şenlikleri Esnaf ve Sanatkarlar Alışveriş Günleri’nin açılışı gerçekleştirildi. Ardından dükkanları tek tek gezen protokol üyeleri vatandaşlarla sohbet ederek hayırlı kazançlar diledi.

Programa AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Fikret Karabıyık, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin, Giyim ve Mensucat Odası Başkanı Haşim Balcı, Madeni İşler Odası Başkan Vekili Yücel Önsöz, Bilecik Şoförler Odası Başkanı Selman Aydeniz, daire amirleri, kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yetkilileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.