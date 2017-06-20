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20 Haziran 2017 14:58

Bu iftarın geliri ile çocuklar sevinecek

Bilecik Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen ve elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alınacak iftar programına yaklaşık 180 kişi katıldı.

Bu iftarın geliri ile çocuklar sevinecek

20 Haziran 2017 14:58


Bilecik’te bir restoranda düzenlenen iftar programına Bilecik Valisi Süleyman Elban’ın eşi Beyza Elban, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’in eşi ve aynı zamanda Dernek Başkanı Funda Eldemir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı’nın eşi Fatma Yağcı ve çok sayıda protokol üyesinin eşi katıldı.


İftar sonrası bir konuşma yapan Bilecik Gönüllüleri Derneği Başkan Funda Eldemir, programına katılan herkese teşekkür etti. Eldemir, “Göreve geldiğimiz bu güne kadar yaptığımız faaliyetler ve Kadın Kalkınırsa Bilecik Kalkınır Projesine tüm STK’ların destek verdi. İftar programından elde edilecek gelirle de ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık alınacak” dedi.




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