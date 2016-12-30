Bu köy yaklaşık 2 gündür elektriksiz

Bilecik merkeze bağlı Gülümbe Köyü sakinleri yaklaşık 2 gündür elektriksiz yaşıyor.

Bilecik merkeze sadece 7 kilometre uzaklıkla olan Gülümbe Köyü sakinlerin elektriği geçtiğimiz gün sabaha karşı kesildi. Aradan uzun geçmesine rağmen köye elektrik verilmemesi vatandaşları çileden çıkardı. Köyüler Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. Bilecik Şubesine giderek dertlerine çare aradılar. Köylüler, muhtarın da konuya karşı duyarsız kaldıklarını iddia ederek, yetkililerin biran önce köylerine elektrik vermelerini istediler.

Köy kahvesindeki vatandaşlar soba başında ısınmaya çalışırken, evlerinde kalorifer olan bazı ailelerin tekrar soba kurduklarını belirttiler. Gülümbe köyü yol ayrımında bulunan KYK Yurdu yetkilileri ise; elektrik direğinin yanına jeneratör bağlayarak soruna çözüm üretmeye çalıştılar.

Öte yandan arızanın köy içerisinden bir fabrikaya giden elektrik direğinin devrilmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Yetkililer ise, bugün itibariyle çalışmalara başlandığını, en kısa sürede elektriğin yeniden verileceğini kaydettiler.