Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 13:56

Bu örümcek yüzünden koca bir il tedirgin

Bilecik’te ilk defa görülen et yiyen örümcek 4 gün yaşarken, il genelinde 20 farklı noktada da görülen örümcek sonrası vatandaşlar uyarıldı.

Bu örümcek yüzünden koca bir il tedirgin

27 Haziran 2018 13:56


Geçtiğimiz günlerde İHA tarafından yayınlanan "İlk defa Bilecik’te görülen et yiyen örümcek yüzünden halk diken üstünde" haberinde yer alan örümcek 4 gün yaşadı. İl genelinde 20 farklı noktada da görülen örümcek sonrası vatandaşlar uyarıldı. Bu örümceği gören vatandaşların bağlı oldukları ilçelerde durumu hemen belediye bildirmeleri gerektiğini söyleyen Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Geçtiğimiz gün Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde ’sarı kız’ denen örümceği bulduk. Bu örümcek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmakta. Ayrıca Irak, İran tarafında çöllerde yaşayan bir örümcek. Bu örümcek ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor, fakat orayı çürütüp et yeme özellikleri mevcut. Etle beslenen bir hayvan, etçil bir hayvan. Biz bunu kavanoz içinde 4 gün yaşatabildik. Sizin haberiniz sonrası Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli ilçesi ile merkezde 5-6 noktadan telefon aldık. O bölgelerde görünmüş. Bilecik - Eskişehir karayolu üzerinde bir işletme aynı örümcekten yakalamışlar. Ama kavanoz içinde o da ölmüş. Bu örümcelerin iklim şartları gereği ilimizde barınması ve üremesi mümkün değil. Ama bunlar buradaki iklime ayak uydurmuş görünüyorlar. Bu örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplıyor ve ısıya duyarlı hareket ediyor. Diğer örümcekler insandan kaçarken bu direkt ısırmak için insanların üzerine üzerine geliyor.



"Vatandaşlarımız bu örümceği gördüklerinde bulundukları yerlerin belediyelerine haber versinler"


Avcı, böceğin kente kamyon veya tırların üzerinde geldiğini tahmin ettiklerini anlatarak, "Örümcek, ilimiz İstanbul, Ankara, Antalya yolu üzerinde olduğumuz için muhtemelen onlardan tırların üstünde geldi. Vatandaşlarımızın da gördüğü zaman bize haber vermeleri, bilgi vermeleri iyi olur. İlaçlama çalışmalarımızı da ilimizde başlattık.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç