Bu örümcek yüzünden koca bir il tedirgin

Geçtiğimiz günlerde İHA tarafından yayınlanan "İlk defa Bilecik’te görülen et yiyen örümcek yüzünden halk diken üstünde" haberinde yer alan örümcek 4 gün yaşadı. İl genelinde 20 farklı noktada da görülen örümcek sonrası vatandaşlar uyarıldı. Bu örümceği gören vatandaşların bağlı oldukları ilçelerde durumu hemen belediye bildirmeleri gerektiğini söyleyen Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Geçtiğimiz gün Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde ’sarı kız’ denen örümceği bulduk. Bu örümcek Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunmakta. Ayrıca Irak, İran tarafında çöllerde yaşayan bir örümcek. Bu örümcek ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemiyor, fakat orayı çürütüp et yeme özellikleri mevcut. Etle beslenen bir hayvan, etçil bir hayvan. Biz bunu kavanoz içinde 4 gün yaşatabildik. Sizin haberiniz sonrası Bozüyük, Gölpazarı, Osmaneli ilçesi ile merkezde 5-6 noktadan telefon aldık. O bölgelerde görünmüş. Bilecik - Eskişehir karayolu üzerinde bir işletme aynı örümcekten yakalamışlar. Ama kavanoz içinde o da ölmüş. Bu örümcelerin iklim şartları gereği ilimizde barınması ve üremesi mümkün değil. Ama bunlar buradaki iklime ayak uydurmuş görünüyorlar. Bu örümcek yerden yaklaşık 1 metre yukarı zıplıyor ve ısıya duyarlı hareket ediyor. Diğer örümcekler insandan kaçarken bu direkt ısırmak için insanların üzerine üzerine geliyor.

"Vatandaşlarımız bu örümceği gördüklerinde bulundukları yerlerin belediyelerine haber versinler"

Avcı, böceğin kente kamyon veya tırların üzerinde geldiğini tahmin ettiklerini anlatarak, "Örümcek, ilimiz İstanbul, Ankara, Antalya yolu üzerinde olduğumuz için muhtemelen onlardan tırların üstünde geldi. Vatandaşlarımızın da gördüğü zaman bize haber vermeleri, bilgi vermeleri iyi olur. İlaçlama çalışmalarımızı da ilimizde başlattık.