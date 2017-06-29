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29 Haziran 2017 15:20

Bu yılan şehir merkezinde yakalandı

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan ve ’Bozirik’ cinsi olduğu belirlenen 1,5 metre uzunluğundaki yılan aynı ekipler tarafından yeniden doğaya salındı.

Bu yılan şehir merkezinde yakalandı

29 Haziran 2017 15:20


Yılan, Bilecik Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binası girişindeki vatandaşlar tarafından görüldü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye giden Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, zarar vermeden yakaladıkları yılanı doğaya saldı. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, havaların sıcak geçmesinden dolayı çok fazla yılan vakasıyla karşılaştıklarını belirtti. Hava sıcaklıklarının artmasıyla yerleşim yerinde yılan sayısının arttığına dikkat çeken Avcı, şunları söyledi:


’’Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri olarak şehir merkezinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü binası girişinde, vatandaşların ihbarı sonucu sonucu bir yılanı yakaladık. Yaptığımız inceleme sonucu 1,5 metre uzunluğundaki yılanan, zehirsiz olduğu için insanlara zarar vermeyen ’Bozirik’ cinsinden olduğu belirlendi. Havaların sıcak olması yılanların yerleşim yerlerine ulaşmasına neden oluyor. Muhtemelen bu yılan da susuzluk yüzünden şehre inmiştir. Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak daha önce olduğu gibi yakaladığımız yılanları doğaya salıyoruz. Çünkü doğanın dengesi içinde yılanların yeri çok önemli. Vatandaşlarımızın yılanlara karşı uyarmanın yanı sıra, onların gördükleri yılanları bizlere haber vermelerini istiyoruz’’ ifadelerini kullandı.




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