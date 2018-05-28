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28 Mayıs 2018 14:10

Bu zeytini en çok diyet yapanlar tercih ediyor

Bilecik’te halk arasında ’eşek zeytini’ olarak bilinen ve kilosu 15 liradan satılan Sarmaşık çizik zeytinini en çok diyet yapanlar tercih ediyor.

Bu zeytini en çok diyet yapanlar tercih ediyor

28 Mayıs 2018 14:10


Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde yetişen Sarmaşık çizik zeytinine Ramazan ayında rağbet arttı. Bilecik merkez Hürriyet Mahallesinde her hafta pazartesi günü kurulan Kapalı Pazar’a tezgah açan zeytin satıcısı Ramazan Okumu, Sarmaşık çizik zeytinin Ramazan ayı olması nedeniyle iftar sofralarının da gözdesi haline geldiğini anlattı. Okumuş, "Halk arasında eşek zeytini olarak anılan kendi üretim zeytinimizi en çok diyet yapanlar tercih ediyor. Az tuzlu ve sirke suyu ile tatlandırılan ve ekşimsi tada da sahip zeytin kilogram başına 85 adet düşüyor. Bu rakam sofralık siyah zeytininin 200 tanesine denk geliyor. Bu zeytini bu ay iftar sofralarını da süslemeye başladı. Ramazan ayında satışlarımız biraz arttı. Bu zeytinin pahalı olması nedeniyle fazla tercih edilmezken, normal satışlarımızda sadece diyet yapanlar alıyor. Ramazan ayı geçtikten sonra satışlarımızın daha da yükseleceğini düşünüyoruz” dedi.




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