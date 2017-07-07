Bugün nikah törenleri 20.30’a kadar devam edecek

07.2017" tarihinde nikah kıydırırken, sabah 09.00’da başlayan nikah törenleri aksam 20.30’a kadar devam edecek.

Akılda kalıcı olması nedeniyle "07.07.2017" tarihine nikah günü alan birçok çift, sevenleri ve akrabaları huzurunda ‘evet’ dedi. Bilecik Belediyesine ait Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde bugün nikah hareketliliği yaşanırken, aynı günde 12 nikah kıyılacağı öğrenildi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde sabah 09.00’da başlayan nikahlar yarım saat arayla akşama kadar devam edecek. Nikahı kıyılan Esra Ertan, Barış Yıldız çiftinden mutluluklarını İHA muhabirine anlatan Esra Ertan, “Bugün bizim için önemli bir gün 07.07.2017. Bugünü tercih ettik. Anı olsun diye önemli bir gün. Bütün bekarları evliliğe davet ediyorum” dedi.

Barış Yıldız ise “Darısı herkesin başına. Bugünü 07.07.2017 olduğu için tercih ettik. O yüzden mutluyuz” diye konuştu.

“Biz 3’üncü nikahız”

Yine bugün nikah kıydıran Bilgehan Çelik, Mustafa Kurt çiftinden Bilgehan Çelik, İHA muhabirine bugünü seçmelerinin özel sebebinin tarih olarak akıllarda kalıcı olması olduğunu söyleyerek, “Başka özel bir sebebi yok. 07.07.2017 günü yoğundu. Sadece bu tarihte bu saate yer bulabildik. Sonra zaten geç saatlerine kadar devam edecekmiş. Nikah törenleri. Saat 11.30 şu an. Biz 3’üncü nikahız. Akşama kadar 15 kadar varmış herhalde” dedi.

“Unutulması zor, hatırlanması kolay olan belli günlerde nikah törenleri yoğun ilgi görüyor”

Bilecik Belediyesi Nikah Memuru Özkan Sözkesen ise her sene önemli günlerde olduğu gibi bu senede ilginin yoğun olduğunu söyledi. Unutulması zor, hatırlanması kolay olan belli günlerde nikah törenlerinde yoğun ilgi gördüklerini anlatan Sözkesen, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugünün de 07.07.2017 tarihi olması itibariyle sabah 09.00’da başladığımız nikah törenlerine yarım saat arayla devam ediyoruz. Toplamda 12 adet nikahımız olacak. Akşam 20.30’da Kent Ormanında yapacağımız nikahla bugünün son nikahını kıyacağız. Gençlerimize, evlenen çiftlerimize sağlıklı mutlu uzun ömürlü evlilikler diliyorum. Geçen sene 06.06.2016 günü 10 civarında nikah kıymıştık. Bugün de aynı oranda bir nikah oluyor. Yarım saat arayla nikah verdiğimiz için fazla bir nikah veremiyoruz. Çünkü yarım saatlik arada resim çektirerek, ikramda bulunuyorlar. Bu şekilde sınırlandırıyoruz. Talep olsaydı daha sıkışık bir şekilde 20’ye kadar çıkardık.”