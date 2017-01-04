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04 Ocak 2017 17:51

Bursa Pazaryerililer Dernek Başkanı Turan’dan Başkan Yalçın’a ziyaret

Bursa Pazaryerililer Dernek Başkanı Turan’dan Başkan Yalçın’a ziyaret

04 Ocak 2017 17:51

Bursa Pazaryerililer Dernek Başkanı Bahri Turan, Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın’ı makamında ziyaret etti.
Başkan Yalçın’ın makamında gerçekleştirilen ziyarette Dernek Başkanı Turan ve dernek üyeleri, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Pazaryeri ilçesinin gelişimi hakkında karşılıklı istişarelerin gerçekleştirildiği ziyaretin ardından Başkan Yalçın, “Bursa Pazaryerililer Dernek Başkanımız Bahri Turan ve yönetim kurulu üyeleri belediyemizi ziyaret ettiler. 21 Ocak’ta yapılacak olan Birlik Beraberlik Dayanışma ve Boza Gecesi için istişarelerde bulunduk. Allaha çok şükür Bursa, Eskişehir, Bozüyük ve Bilecik’te Pazaryerililer Dernekleri kuruldu. Her zaman ilçe içindeki ve dışındaki hemşehrilerimizle birlikte beraberlik dayanışmanın içindeyiz. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin” dedi.



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