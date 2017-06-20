Bursa’daki sertifika eğitimine Bilecik’ten 7 kişi katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) ve Milli Eğitim Bakanlığın ortaklaşa düzenlediği Halk Eğitim Futbol Kursları Sertifika Eğitimine Bilecik’ten 7 kişi katıldı. Bursa Merinos Stadı’nda düzenlenen eğitime Sedat Memiş, Eşref T., Bayram Kaplan, Onur Keçeci, Volkan Örnek, Cihan Kahraman ve Zafer Subaşıoğlu katıldı. 18 Haziran günü başlayan ve TFF Marmara Bölge Sorumlusu Ersan Ogan tarafından verilen eğitim bugün itibariyle sona ererken, Halk Eğitim Futbol Kursları Sertifika Eğitimine katılarak sertifikalarını alanlar Halk Eğitim tarafından açılacak Futbol Kurslarında görev alabilecekler.