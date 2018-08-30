Büyük Zafer 96 yaşında

yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi çeşitli etkinlikler ve törenler ile kutlandı.

Büyük zaferin 96’ncı yıl dönümü kutlama programı Bozüyük’te Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bkm. Yüzbaşı Murat Günhan ile Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunulurken ve İstiklal Marşı okundu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına Personel Üsteğmen Yunus Emre Yılmaz günün anlam ve önemini belirten konuşmayı gerçekleştirdi. Üsteğmen Yılmaz, konuşmasında "Bugün tarih sahnesinde var olduğu günden beri bağımsızlığı ile tüm dünyaya örnek olmuş mazisi kahramanlıklarla dolu yüce Türk milletinin ve kahraman ordumuzun, kutsal vatan topraklarımızı istilaya ve milletimizi tarih sahnesinden silmeye kalkışan düşmana karşı tüm imkansızlıklara rağmen ebedî başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde kazandığı Büyük Zafer’in 96’ncı yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Atatürk’ün liderlik ve komutanlık dehası ile ordu-millet bütünlüğü içinde kazanılan bu büyük zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz temellerini oluşturmuştur. İlke ve devrimleriyle sonsuzluğa uzanan bir abide gibi bu temeller üzerinde hızla yükselen Türkiye Cumhuriyeti, esaretin karanlığında kalan pek çok millete de örnek olmuştur. Orta Asya’dan Anadolu’ya, Akdeniz’e bir küheylan olup akan, 2 bin 227 yıllık ordu geleneğine sahip, gücünü yüce Türk milletinin desteğinden alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, yüce Türk Milletinin; laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin güvenliğini geçmişte olduğu gibi bugün de en üst seviyede tutmak için var gücüyle çalışmaktadır. Bu azim, kararlılık ve bilinçle Türk Silahlı Kuvvetleri, dünyanın birçok bölgesinde üstlendiği barışı koruma ve destekleme görevlerini de büyük bir özveriyle yerine getirmeye ve Türkiye’den binlerce kilometre uzakta şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmayı sürdürecektir" dedi.

Üsteğmen Yunus Emre Yılmaz’ın konuşmasının ardından Bozüyük Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu, Bozüyük Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösterilerini sundu. Ardından Halk Eğitim Merkezi Müzik grubu tarafından kahramanlık türküleri söylenirken Cumhuriyet Meydanındaki kutlama programı tören geçişinin ardından sona erdi. Program daha sonra Bozüyük Metristepe Kültür Merkezi’nde tebriklerin kabulü ile sürdü. Burada Kaymakam Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Bkm. Yüzbaşı Murat Günhan ile Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tebrikleri kabul etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96’ncı yıl dönümünü kutlama programı İntikamtepe Şehitliğinde Şehitler için okunan duanın ve saygı atışının ardından Kaymakam Hasan Yaman’ın anı defterini imzalamasının ardından sona erdi.