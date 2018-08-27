Büyükbaş hayvanlar yangından son anda kurtarıldı

Alınan bilgilere göre; Gölpazarı ilçesi Orta Mahallesi Karasu Sokak üzerinde ikamet eden Necati Çakmaklı’ya ait tek katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, evin yanında bulunan ahırdaki hayvanlar son anda dışarı çıkartılarak telef olmaktan kurtarıldı. Yangına Gölpazarı Belediyesi bağlı itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında tek katlı ahşap ev ile bitişiğindeki ahır kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, yangının, ahşap evini yanında bulunan saman balyalarının tutuşması ile çıktığı iddia edildi.