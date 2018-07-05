Çaltı’ya ticaret alanı yapılacak

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Bilecik İl Genel Meclis Başkanı Oğuz Sertler başkanlığında İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleşen oturumda Bilecik İl Genel Meclisi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün İsmetpaşa Mahallesi Beşiktaş mevkiinde İl Özel İdaresine ait olan arazinin üzerindeki hisselerin özel harekat eğitiminde kullanılması amacıyla Polis Meslek Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı saat 15.00’e ertelendi

Gündemin ikinci maddesi olan, Bilecik’in Söğüt ilçesi Çaltı köyünde terminal alanına isabet eden bölgenin ‘Ticaret Alanı’ olarak revize edilmesi talebi görüşüldü. Görüşülen gündem maddesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul edilirken, konunun meclis çalışma süresi içerisinde karara bağlanması oylamaya sunularak kabul edildi.

Bilecik İl Özel İdaresi İmar ve Bayındırlık Komisyonunun konu hususu gereği yerinde inceleme yapabilmesi ve çalışmalarının bitirilebilmesi amacıyla İl Genel Meclisi toplantınsın 5’inci oturumunun Cuma günü saat 15.00’e ertelenmesine karar verildi.

Harmankaya Kanyonu ve Suuçtu Şelalesi hakkında önerge sunuldu

Öte yandan, İl Genel Meclis üyesi Nihal Arslan, Osman Varol, Necati Keser ve Ahmet Bulur tarafından İnhisar ilçesi Harmankaya Kanyonu’nda bulunan termal koyunlu hamamlarının ve Yenipazar Yukarı Çaylı’da bulunan Suuçtu Şelalesi’nin turizme kazandırılabilmesi için konun yerinde inceleme yapılması amacıyla İl Genel Meclis Başkanlığına verilen önergenin gündeme alınması oy birliği ile kabul edildi.