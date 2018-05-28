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28 Mayıs 2018 11:24

Cami bahçeleri çiçek açtı

Bozüyük Belediyesi tarafından Ramazan ayında ilçe genelindeki camilerde çiçeklendirme çalışmaları yapıldı.

Cami bahçeleri çiçek açtı

28 Mayıs 2018 11:24


Başlatılan çalışmalar kapsamında cami avlularına 10 bin adet çiçek dikimi gerçekleştirilirken Belediye Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi. Camilerde devam eden çalışmalar ile ilgili cami cemaati ve din görevlileriyle görüşen Avcıoğlu; "Bozüyük Belediyesi olarak ilçe genelinde başlattığımız çiçeklendirme çalışmalarını camilerimiz ile taçlandıracağız. Bunun yanı sıra camilerimizde temizlik ve bakım çalışmaları rutin olarak devam etmektedir" dedi.


Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Yardımcısı Ali Avcıoğlu, çalışmaları incelerken vatandaşlardan gelen talepleri de dinleyerek, ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Renkli begonya, mini kadife çiçeği ve petunya çiçeklerinin dikiminin ardından cami bahçeleri rengarenk bir görünüm kazandı. Ramazan ayında camilere yapılan çiçek dikimleri Bozüyüklü vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.




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