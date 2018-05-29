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29 Mayıs 2018 12:00

Cami cemaatine uyuşturucuyla mücadele semineri

Osmaneli Milli eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü tarafından teravih namazı öncesinde cemaate uyuşturucuyla mücadele semineri verildi.

Cami cemaatine uyuşturucuyla mücadele semineri

29 Mayıs 2018 12:00


Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, "Okul müdürleri ve rehber öğretmenleri birlikte sırasıyla ilçedeki bütün kahvehaneleri ziyaret ederek velilere ulaşıp çocukların geleceği ile ilgili bilgi paylaşımlarında bulunmak ve eğitim de ailenin ve özellikle babanın rolünün önemini vurguladık. Kahvelerden sonra Ramazan ayı dolayısıyla ilçe müftülüğüyle birlikte ortaklaşa her hafta bir camide okul müdürleri ve rehber öğretmenleri birlikte son günlerde sürekli artmaya devam eden madde bağımlılığı, tütün bağımlılığı, alkol bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı olan çocuklara karşı alınacak önlemler hakkında cami cemaatine bilgiler verdik” dedi.


İstasyon Camii’nde teravih namazı öncesi uyuşturucuyla mücadele hakkında bilgi veren Rehber Öğretmeni Emrah Ulutaş, günümüzde uyuşturucu ve madde bağımlılığının ciddi sorun haline geldiğini ifade etti. Aileler çok ciddi görevler düştüğünü anlatan Ulutaş, çocukların arkadaş çevresi, fiziksel ve psikolojik durumunun da yakından izlenmesi gerektiğini belirtti. Günümüzde sentetik uyuşturucuların çok büyük sorun haline geldiğini ve bağımlılık yaşının giderek düştüğünü anlatan Rehber Öğretmeni Ulutaş,, bunun belirtileri arasında, içine kapanma, yüz ve gözlerde kızarma, burun akıntısı, kusma, kilo kaybı, terleme veya ishal, dalgınlık, hafif uyku hali görülebildiğini söyledi. Emrah Ulutaş, "Çocuklarımızın eğitimin de ve başarılı olmalarında etkili olan ortamlar aile, okul ve yaşanılan çevredir. Bu 3 ortam birbirini tamamlayan fonksiyonlara sahip olmakla beraber çocuğun eğitiminde en önemli görev aileye düşmektedir. Yapılan araştırmalar, huzurlu ve mutlu ailelerde yetişen çocukların okul ve iş yaşamında daha başarılı olduklarını göstermiştir. Amacımız sağlıklı bir ailede babaya düşen görevlerin neler olduğunun anlatabilmek varsa sorunlarınızı dinleyip çözüm üretebilmek. Velilerimizden sınıf öğretmenleri ve ders öğretmenleriyle olumlu ilişkiler kurmalarını ve okulu ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum" diye belirtti.




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