Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 15:32

Cami hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Çarşı mahallede bulunan Ferat Camii’ne giren kimliği belirsiz şahıs, camide bulunan bağış kutusundaki ve dernek yönetimi odasındaki paraları alan hırsızlık şüphelisi kayıplara karışırken, olay güvenlik kamerasına yansıdıEdinilen bilgiye göre, sabah namazının hemen sonrasında camiye gelen kimliği belirsiz şahıs, ilk olarak süpürge ile güvenlik kamerasına müdahale etti.

Cami hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

25 Kasım 2017 15:32

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Çarşı mahallede bulunan Ferat Camii’ne giren kimliği belirsiz şahıs, camide bulunan bağış kutusundaki ve dernek yönetimi odasındaki paraları alan hırsızlık şüphelisi kayıplara karışırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı


Edinilen bilgiye göre, sabah namazının hemen sonrasında camiye gelen kimliği belirsiz şahıs, ilk olarak süpürge ile güvenlik kamerasına müdahale etti. Süpürge ile güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdiğini sanan hırsızlık şüphelisi, daha sonra cami içinde güvenli bir yere sabitlenmiş bağış kutusunu yerinden söktü. Ardından dışarıya çıkarak bağış kutusunu kırıp içindeki paraları aldı. Daha sonra dernek yönetimi odasına giren hırsızlık şüphelisi, burada bulduğu bir miktar parayı da alarak kayıplara karıştı. Camiye gelen vatandaşların durumu fark etmesiyle olay polis ekiplerine bildirildi. Camiye gelerek gerekli incelemeyi yapan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.


Diğer taraftan camiye giren hırsızlık şüphelisinin tüm müdahalesine rağmen güvenlik kamerası yaşananları saniye saniye kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
14
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    14°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç