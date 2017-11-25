Cami hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

Bilecik’in Bozüyük ilçesindeki Çarşı mahallede bulunan Ferat Camii’ne giren kimliği belirsiz şahıs, camide bulunan bağış kutusundaki ve dernek yönetimi odasındaki paraları alan hırsızlık şüphelisi kayıplara karışırken, olay güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen bilgiye göre, sabah namazının hemen sonrasında camiye gelen kimliği belirsiz şahıs, ilk olarak süpürge ile güvenlik kamerasına müdahale etti. Süpürge ile güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdiğini sanan hırsızlık şüphelisi, daha sonra cami içinde güvenli bir yere sabitlenmiş bağış kutusunu yerinden söktü. Ardından dışarıya çıkarak bağış kutusunu kırıp içindeki paraları aldı. Daha sonra dernek yönetimi odasına giren hırsızlık şüphelisi, burada bulduğu bir miktar parayı da alarak kayıplara karıştı. Camiye gelen vatandaşların durumu fark etmesiyle olay polis ekiplerine bildirildi. Camiye gelerek gerekli incelemeyi yapan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Diğer taraftan camiye giren hırsızlık şüphelisinin tüm müdahalesine rağmen güvenlik kamerası yaşananları saniye saniye kaydetti.