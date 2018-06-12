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12 Haziran 2018 12:38

Camisinden 30 metre uzaklıkta hakim tepedeki ilginç minare

Bilecik’te Osmanlı devri Türk mimari sanatının dini mimari alanında ilk kubbeli yapı denemesinin örneği olan ve ilk minaresi 30 metre kuzeyinde yüksek bir kaya üzerine inşa edilen tarihi Orhan Gazi Camii ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Camisinden 30 metre uzaklıkta hakim tepedeki ilginç minare

12 Haziran 2018 12:38


Orhan Gazi’nin, 1332 yılında Osmanlı Devletinin kurucusu olan babası Osman Gazi’nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali’nin türbesinin bulunduğu yerleşke içine kendi adına yaptırdığı bir eser olarak kabul edilen tarihi Orhangazi Cami’nin 30 metre kuzeyinde yüksek bir kaya üzerine ilk minaresi inşa edildi.



"Minare camiden ezan sesini buradaki yaşayan mahallelilere daha rahat duyurabilmesi için ayrı yapılmış"


Şeyh Edebali Yerleşkesi Alan Sorumlusu Engin Beyce, tarihi cami hakkında İHA muhabirine verdiği bilgide, "Gelen misafirlerimizin en çok ’Orhan Gazi Camii burada, bu minare niye burada’ diye soruyorlar. Bunun tarihte açıklaması şu şekilde, 1332 yılında Orhan Gazi Camii yapıldığı zaman kendi orijinal minaresi de hakim bir tepeye yapılıyor ki ezan sesini buradaki yaşayan mahallelilere daha rahat duyurabilsin" ifadelerine yer verdi.



"1880 yılında yılında 2. Abdülhamit Han tarafından caminin sağına solunan 2 minare yapılmış"


Beyce, caminin 1880 yılında 2. Abdülhamit Han tarafından tahdidat yapıldığını belirterek, "O tarihte camiye yapılan tahdidatla iki minare daha kazandırıyor. Dolayısıyla bugün itibariyle Orhan Gazi Camii 3 minarelidir. Üstü kurşunla kaplıdır. Halk arasında Kurşunlu Camii olarak da geçiyor. Tabii ki Osmanlı döneminde çok önemli bir cami. Çünkü o tarihte yapılan, Osmanlı döneminde yapılan ilk tek kubbeli mimari olarak yapıldığı için Orhan Gazi Camii tarihi bir cami olmuş oluyor" dedi.




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