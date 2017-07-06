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06 Temmuz 2017 11:40

Çanakkale ASKF Başkanı Erdil’den Bilecik ASKF’ye ziyaret

Çanakkale Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Dr.

Çanakkale ASKF Başkanı Erdil’den Bilecik ASKF’ye ziyaret

06 Temmuz 2017 11:40

Firuz Erdil Bilecik ASKF’yi ziyaret etti.


Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun’u makamında ziyaret eden Çanakkale ASKF Başkanı Dr. Firuz Erdil, Bilecik’te spor faaliyetleri ve amatör takımlar hakkında bilgi aldı. Çanakkale’deki amatör faaliyetler hakkında da Tosun’a bilgi veren Erdil, Bilecik hayran kaldığı söyledi. Ziyarette bir açıklama yapan Bilecik ASKF Başkanı Nusret Tosun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Çanakkale ASKF Başkanı Dr. Firuz Erdil Bey ziyaretimize gelmiş. Kendisiyle karşılıklı sportif faaliyetler hakkında görüşerek, fikir alışverişi bulunduk. Çanakkale bizlerden nüfus olarak büyük olması nedeniyle oradaki amatör spor faaliyetleri bizlere göre daha çok ve daha çok spor kulüpleri var. Kendisine yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ederim” dedi.


Öte yandan Tosun, Erdil’e ziyaret sonunda Bilecik’e özgü çeşitli hediyeler sundu.




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