Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürlüğü tarafından Bilecik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne Z Kütüphanesi kuruldu. Eskişehir Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, kütüphane hakkında bilgi vererek, "Tapu ve Kadastro teşkilatı Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal eden ender bir kurum. Defterhane-i Amire Kalemi olarak ilk kuruluş adı. Daha sonra bu Türk idare yapısı içerisinde bakanlık düzeyine çıkarılmış farklı, farklı bakanlıklara bağlanmış ve en son olarak da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olarak hizmetini sunmaktadır" dedi.

"Bir sınıf Çanakkale’de şehit olmuş"

Çanakkale’de Kadastro Mektebinden 1 sınıf öğrencinin hepsinin şehit düştüğünü anlatan Kılıç, "Tabi Çanakkale dedik. Çanakkale şehitlerimiz savaş yıllarında Kadastro Mektebinden gidip dönemeyen bir sınıf komple bunlardan tespit edebildiklerimiz 16 adet. Onların da resimlerini işleyip her kütüphanemize koymaktayız. Bu kütüphane Çanakkale şehidi mensuplarımızın ruhlarına da atfen yapmakta olduğumuz bir proje" dedi.

"Böyle bir çalışmaya imza atmak gerçekten önemli"

Okul Müdürü Arzu Kesici ise; "Çanakkale şehitlerini konu alan bu önemli çalışmanın bizim okulumuza yapılıyor olması bizim için de ayrı bir değer arz ediyor. Okulumuzun manevi değerlere ağırlıkla önem verdiği İslami ilimlerin ve bu ilimlerle okutulduğunu hepiniz biliyorsunuz ve okumanın çok önemli olduğu yüz yılımızda böyle bir çalışmaya imza atmak gerçekten önemli" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Eskişehir Tapu Kadastro 17. Bölge Müdürü Cevdet Kılıç, Okul Müdürü Arzu Kesici ve katılımcılar Z Kütüphanenin açılış kurdelesini keserek hizmete açılar.