Cani koca tutuklandı

Kalbi durdurtan sonra tekrar hayata döndürülen talihsiz bebeğin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi Güven Apartmanında oturan Melike Kaygın K., boşanma aşamasında olduğu kocası Hüseyin K. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmıştı. Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan 8 aylık hamile kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin K., Bilecik İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemi altında Bilecik Adliye Sarayına getirilerek savcı karşısına çıkarıldı. Çelik yelek ve polis şapkası giydirilen katil koca basın mensuplarının “eşinizi neden öldürdünüz?” sorusuna cevap vermedi. Savcılıktaki ifadesinin ardından ‘tutuklama talebiyle’ mahkemeye sevk cani koca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Bebeğin durumu kritik

Öte yandan Bilecik Devlet Hastanesinde sezeryan ile alınan bebeğin kalbinin durduğu ve tekrar burada hayata döndürüldüğü öğrenildi. Önce Afyonkarahisar’a oradan da helikopterle Isparta sevk edilen bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.