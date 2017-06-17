Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 15:41

Cani koca tutuklandı

Bilecik’te geçtiğimiz gün 8 aylık karısını bıçaklayarak öldüren cani koca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cani koca tutuklandı

17 Haziran 2017 15:41

Kalbi durdurtan sonra tekrar hayata döndürülen talihsiz bebeğin durumunun kritik olduğu öğrenildi.


Merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi Güven Apartmanında oturan Melike Kaygın K., boşanma aşamasında olduğu kocası Hüseyin K. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmıştı. Bilecik Devlet Hastanesine kaldırılan 8 aylık hamile kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Hüseyin K., Bilecik İl Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından yoğun güvenlik önlemi altında Bilecik Adliye Sarayına getirilerek savcı karşısına çıkarıldı. Çelik yelek ve polis şapkası giydirilen katil koca basın mensuplarının “eşinizi neden öldürdünüz?” sorusuna cevap vermedi. Savcılıktaki ifadesinin ardından ‘tutuklama talebiyle’ mahkemeye sevk cani koca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



Bebeğin durumu kritik


Öte yandan Bilecik Devlet Hastanesinde sezeryan ile alınan bebeğin kalbinin durduğu ve tekrar burada hayata döndürüldüğü öğrenildi. Önce Afyonkarahisar’a oradan da helikopterle Isparta sevk edilen bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
21
°
C
  • Pazar
    21°C
  • Pazartesi
    23°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    25°C
BİLECİK NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:06
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:12
  • İkindi :17:11
  • Akşam :20:40
  • Yatsı :22:38
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!