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03 Haziran 2018 15:56

Çarşı Mahallesinde iftar coşkusu

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Çarşı Mahallesindeki iftar programında vatandaşlar ile bir araya geldi.

Çarşı Mahallesinde iftar coşkusu

03 Haziran 2018 15:56


Çarşı Mahalle’deki ikinci iftar yemeği Kocapınar Sokak’ta düzenlenirken, çevrede yaşayan vatandaşlar iftar programına yoğun ilgi gösterdi. İftar yemeği öncesinde Başkan Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ile birlikte masaları tek tek gezerek vatandaşlar ile görüştüler. Besmele ilahi grubunun seslendirdiği ilahi ve duaların ardından ezanın okunması ile birlikte hep birlikte oruçlar açıldı. Programda konuşan Başkan Bakıcı, tüm konuklara iftar programında yer aldıkları için teşekkür ederek “4 yılı aşkın bir süredir Bozüyük’ümüze hizmet etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar, her mahallemize farklı projeler yapmak için çalışıyoruz. İftar sofralarımız birliğimizi, beraberliğimizi göstermenin en güzel göstergesi. Ne olursa olsun, bu sofralar bizleri çok mutlu ediyor. Görüşme fırsatı bulamadığımız vatandaşlarımız ile buluşma ve onları dinleme fırsatı buluyoruz. Burada sizinle böylesine rahat bir ortamda sofralarımızı paylaşıyorsak, şehitlerimizin sayesindedir. Daha dün bir şehit kardeşimizi uğurladık. Bizler devletimizin tüm güçleri ile ailesinin yanındayız. Size buradan şehit annesinin bana söylediği bir şeyi iletmek istiyorum "Oğluma ağlayıp onları sevindirmeyeceğim, vatan sağ olsun" dedi. Buradan şehidimize sahip çıkan tüm halkımıza teşekkür etmek istiyorum" dedi.


Belediye faaliyetleri ve projeleri ilgili olarak da konuşan Başkan Bakıcı ; "Çarşı Mahalle denildiğinde 4 farklı mahalle gibi düşünmek gerekiyor. Çarşı Mahallemizin bu kısmı ile ilgili olarak şehir bölge planlamacılarımız ile konuştuk. Yıl sonuna kadar buranın imar planında değişiklik yapacağız. Saraycık yolundan başlayarak mezbahaya kadar olan kısımda bir revizyon planı yani kat artışı planı yapıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.


İftarın ardından Başkan Bakıcı, eşi Emine Bakıcı ile birlikte çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştirerek ev halkı ile sohbet etti. Ev ziyaretlerinde belediye çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Bakıcı, istek ve talepleri dinledi, çocuklara çeşitli hediyeler vererek sevindirdi.




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