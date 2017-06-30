Dr. Metin Sözen Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’ni ziyaret ederek Milli Mücadele Müzesi’nin kurulması ile ilgili başlatılan çalışmalar hakkında incelemelerde bulundu.

Türkiye’deki doğal, tarihsel ve kültürel mirasın önemine uygun korunması, değerlendirilmesi ve tanıtılması amacıyla yoğun çaba gösteren bir bilim insanı ve ÇEKÜL Vakfı Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen, Bozüyük’te ilk olarak Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’yı makamında ziyaret etti. Burada hoş sohbet ortamında gelişen görüşmede Bozüyük’ün tarihi zenginlikleri konuşularak bilgi alış verişinde bulunuldu. Bozüyük tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Albay Çolak İbrahim Bey’in Bozüyük’e kazandırdıklarının yanı sıra kurulum çalışmaları başlayan Milli Mücadele Müzesi hakkında görüşüldü, Atatürk’ün Bozüyük’e gelişinin videosu izlendi. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı buradaki ziyaretin sonunda Prof. Dr. Sözen’e kendisini Bozüyük’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bozüyük Şehir Müzesi Arşivi’nin kurulum aşamasındaki yardım ve destekleri için teşekkür etti ve hediye takdim etti. Başkan Bakıcı ayrıca Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e ve Prof. Dr. Ahmet Erdönmez’e teşekkür ederek hediye verdi.

Ardından Prof. Dr. Metin Sözen, Başkan Bakıcı ve beraberindekiler Tarihi Kentler Birliği Üyesi Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi’ne hareket etti. Burada Müzeyi gezen Prof. Dr. Metin Sözen ve beraberindekiler müzede sergilenen eserler hakkında Müze koordinatörü Veysel Kılıç’tan bilgi alarak Bozüyük’ün tarihi ve kurtuluş mücadelesindeki yeri ve önemi hakkında ayrıntılı bilgi edindi. Burada bir süre misafir olan Prof. Dr. Metin Sözen Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’ya Milli Mücadele Müzesi kurulum çalışmalarında izlenecek yol haritası hakkında bilgi verdi. Müze binası ile ilgili olarak ta binanın maketle teşhir edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Metin Sözen “Burada bu konuya gönül vermiş bir belediye başkanımız var. Kendisinden sonra da bu işin büyümesini ve Bozüyük’ün merkez olmasını istiyor. Sonunda sembol bina oluyor ve bu sembol binanın mimarisiyle teşhiri örtüşmüş oluyor. Binanın iyi olduğunu bekliyordum ama bu kadar şatafat beklemiyordum. Burada bu binayı kurtarmak birinci hedefimizdi” diyerek müze ile ilgili güzel bir tanıtım filmi çekilmesi gerektiğini söyledi.

Buradaki ziyaretin son bölümünde Müze Koordinatörü Veysel Kılıç Prof. Dr. Metin Sözen’e günün anısına üzerinde müze binasının fotoğrafı bulunan bir tablo hediye etti. Kısıtlı zaman nedeni ile İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği’ni ziyaret edemeyen Prof. Dr. Sözen burada müze görevlileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin sonunda ayrıca Prof. Dr. Sözen, Başkan Bakıcı ve beraberindekiler tarihi Şehir Müzesi ve Arşivi Binasının önünde günün anısına tüm misafirler ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirerek ziyareti ölümsüzleştirdi. Daha sonra Prof. Dr. Metin Sözen ve beraberindekiler Eskişehir’de yapılacak Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na katılmak üzere Eskişehir’e hareket ettiler.

Ziyarete Prof. Dr. Metin Sözen’in yanı sıra Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Bozüyük Şehir Müzesi ve Arşivi Küratörü ve ÇEKÜL Vakfı Başkan Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Erdönmez, Sanat Tarihçisi Kaya Zengin, ÇEKÜL Vakfı Ekibi ve Belediye Başkan Yardımcıları katıldı.