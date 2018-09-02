Diğer
Kategoriler
02 Eylül 2018 20:55

Cenazeye giden otomobil cenaze aracıyla çarpıştı: 5 yaralı

Bilecik’te cenaze evine giden otomobil ile cenazeyi köye bırakarak dönen cenaze aracı kafa kafaya çarpıştı, kazada 5 kişi yaralandı.

Cenazeye giden otomobil cenaze aracıyla çarpıştı: 5 yaralı

02 Eylül 2018 20:55


Alınan bilgilere göre, Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde Fatma Daş’ın cenazesi, Mustafa Akın (23) yönetimindeki 11 RB 001 plakalı Gölpazarı Belediyesine ait cenaze aracıyla köyde cenazenin kılınacağı camiye bırakıldı. Cenaze aracı ilçeye dönüş yolunda vefat eden akrabaları Fatma Daş’ın cenazesine giden Nihat Daş (45) yönetimindeki 26 RH 510 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Nihat Daş ve araç içinde bulunan Havva Daş (65), Selma Daş (41), Berkay Daş (14) ve Beyza Daş (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servi ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahalenin ardından durumu ağır olan Havva ve Selma Daş Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.


Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazanın yaşandığı yolun yeni yapıldığı ve trafiğe yeni açıldığı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç