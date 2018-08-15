Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Bozüyük’e geliyor

4 Eylül Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü etkinlikleri kapsamında; Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun konseri düzenlenecek. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı hemşehrilerine hizmetin yanı sıra kültürel etkinliklere de yer verdiklerini belirterek, "Hemşehrilerimize 4 Eylül Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun konseri organize ettik. Cengiz Kurtoğlu Beyin yaklaşık 35 yıllık müzik kariyerinin kısa bir özeti olan 14 şarkılık ’Usta Çırak’ albümünün ilk video klibinde sözü ve müziği Hakan Altun’a ait olan ‘Yorgun Yıllarım’ şarkısı şu an en hit parçalarından biri. Bu iki ustayı Bozüyük’te ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.