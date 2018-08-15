Diğer
Kategoriler
15 Ağustos 2018 12:17

Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Bozüyük’e geliyor

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenecek olan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun konserine ilginin büyük olması bekleniyor.

Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun Bozüyük’e geliyor

15 Ağustos 2018 12:17


4 Eylül Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü etkinlikleri kapsamında; Yeşilkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun konseri düzenlenecek. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı hemşehrilerine hizmetin yanı sıra kültürel etkinliklere de yer verdiklerini belirterek, "Hemşehrilerimize 4 Eylül Bozüyük’ün düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun konseri organize ettik. Cengiz Kurtoğlu Beyin yaklaşık 35 yıllık müzik kariyerinin kısa bir özeti olan 14 şarkılık ’Usta Çırak’ albümünün ilk video klibinde sözü ve müziği Hakan Altun’a ait olan ‘Yorgun Yıllarım’ şarkısı şu an en hit parçalarından biri. Bu iki ustayı Bozüyük’te ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİLECİK HABERLERİ
BİLECİK HAVA DURUMU
34
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç