Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun’dan kurtuluş konseri

yıldönümü nedeniyle düzenlenen Usta&Çırak konseri yoğun ilgi gördü.

Konser alanını hınca hınç dolduran Bozüyüklüler gece boyunca sevilen sanatçılara eşlik ederek gönüllerince eğlendi. Konserin sonunda yapılan havai fişek gösterisi tüm izleyenleri büyüledi. Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun’un unutulmaz aşk şarkılarının damga vurduğu gecede 4 Eylül’de dünyaya gelen Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’nın doğum günü binlerce vatandaş ile birlikte sahnede pasta kesilerek kutlandı.

Vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, kurtuluşun 96. yıldönümünü kutlayarak, şehitleri rahmet ve minnet, gazileri de şükranla andı. Başkan Bakıcı, “Göreve geldiğimizden beri biz Bozüyük en iyisine layık dedik. Olması gerektiği gibi de hizmetlerimizi her mahalleye götürmeye çalışıyoruz. Yine şunu söylüyoruz ki birlik beraberlik içerisinde olmazsa olmazımız Bozüyük gerçekten bizim kendi sevdamız. O yüzden bu zamana kadar yapmış olduğumuz tüm icraatlar bundan sonra da yapacaklarımızın teminatı olacaktır. Ama bizim için asıl önemli olması gereken konu tarihimizi, ecdadımızı gerçekten yakından tanımamız gerekiyor. Kurtuluş Savaşında gerçekten büyük bir mücadeleye sahne olan ve savaşların yapıldığı bu topraklarda 2 tane şehitliğimiz bulunmaktadır. Biri İntikamtepe Şehitliğimiz bir tanesi de Akpınar Şehitliğimiz. Ve biz tüm Türkiye’nin ilgisini çekebilecek yaklaşık olarak 25 milyon TL’lik bir projeyi şu anda eski Kültür Bakanımız Nabi Avcı’nın onay vermesi ile ilçemizden gelen geçen herkesin uğrak noktası haline gelecek bir şehitlik hazırlıyoruz. Bu topraklarda kendi ecdadımız bin 600’e yakın şehit verdi. Ve Kurtuluş Savaşının düzenli ordusunun ilk zaferi de burada kazanıldı. Ve bizler bu topraklarda büyüyen, yetişen kişiler olarak da kendi ecdadımıza sahip çıkmamız gerekmektedir. O yüzden ben özellikle genç kardeşlerimizden şunu istiyorum. Tarihimizi muhakkak iyi öğrenelim. Çünkü o tarih bize her zaman yol gösterecektir” dedi.

Başkan Bakıcı’nın konuşmasının ardından sırasıyla Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun sahne alarak sevilen ve unutulmaz aşk şarkılarını Bozüyüklüler için seslendirdi. Programın son bölümünde de düet tapan ikili, Bozüyüklülerin gönlünde taht kurdu.

Konser programının bitiminde sahneye gelen AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, sevilen sanatçı Cengiz Kurtoğlu’na günün anısına Bozüyük’ün simgesi Metristepe Anıtı tablosu takdim ederek tüm izleyenlere güzel bir gece yaşattıkları için her iki sanatçıya da teşekkür etti. Milletvekili Yağcı, "Bozüyükümüzün kurtuluşunun 96. yıldönümü kutlu olsun. Başta yüce önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. Cenab-ı Haktan bizleri huzur içerisinde, birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde özgürce daha nice yıllarda mutluluk içerisinde yaşamayı nasip etsin diyorum. Bu akşam bu güzel organizasyonu düzenleyen çok değerli Belediye Başkanı kardeşimi kutluyorum ve bu eşsiz geceyi yaşatan çok değerli büyük üstadlar, sanatçılarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha iyiye daha güzele” diye konuştu.

Ardından Başkan Bakıcı’da sevilen sanatçı Hakan Altun’a Metristepe Anıtı tablosu takdim ederek kendilerini Bozüyük’te ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve katılımları nedeni ile teşekkür etti.

Hakan Altun’dan Başkan Bakıcı’ya protokol teşekkürü

Konser sırasında Belediye Başkanı Fatih Bakıcı’yı izlediği yerde görmeye çalışan sevilen sanatçı Hakan Altun, Başkan Bakıcı’nın amfi tiyatronun sıralarında vatandaşlarla birlikte oturduğunu öğrenince, “Biz genelde belediye organizasyonlarında belediye başkanlarını protokole ayrılmış bölümlerde görmeye alışkınız. Başkanım ama siz buradan bu şekilde vatandaşların arasında daha güzel görünüyorsunuz. Bu ayrıma gitmediğiniz için ve bu hassasiyetiniz için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.