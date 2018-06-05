29 Mart 2014 yerel seçimlere CHP’den 5’inci sırada Bilecik Belediyesi Meclis üyesi seçilen Erdoğan Yeşil, 21 Kasım 2016 günü partisinin HDP’li vekillerin tutuklanmasıyla ilgili takındığı tavrı eleştirmesinin ardından partisinden istifa etmişti. Bağımsız Meclis Üyesi olarak görevini sürdüren Yeşil, AK Parti Bilecik Milletvekili 1’inci sıra adayı Selim Yağcı ile birlikte sosyal medyada bir resim paylaşarak, "200 yıllık büyük bir savaşın son darbesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef göstererek, aslında bayrağımıza, vatanımıza ve geleceğimize, tüm güçleriyle saldıran küresel güçlere ve onların içimizdeki siyasi destekçilerine karşı ben Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Söz konusu vatansa, gerisi teferruattır’ sözünü her zamanki gibi emir kabul ederek, bütün teferruatları bir kenara bırakıyorum. 24 Haziran sadece bir seçim değildir, bu devletin ve milletin bir beka meselesidir. Devletin ve milletin bekası için biz de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a millet olarak hep birlikte sahip çıkacağız. Belediye başkanlığı döneminde, birlikte görev yaptığımız sürede kimi zaman eleştirdiğimiz, kimi zaman da desteklediğimiz Selim Yağcı’nın milletvekilliği adaylığının Bilecik’imize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bilecik’i tanıyan, bilen ve sorunlarının farkında olan sayın Selim Yağcı’nın, Bilecik halkının beklentilerini en üst seviyede yerine getireceğine olan inancım nedeniyle, hem belediye meclis üyesi olarak, hem de Bilecikli kardeşiniz, dostunuz, arkadaşınız olarak bu seçimde kendisini tüm gücümle destekliyorum" ifadelerine yer verdi.