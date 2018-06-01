CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Bilecik’te

Yarın saat 13.00’a kadar 81 ilin hiçbirinde müzikli propaganda yapmayacaksınız. Çocuklarımızın geleceği bizim seçimlerimizden daha önemli" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Bilecik Cumhuriyet Meydanı’nı yapacağı miting öncesi ilk olarak Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin kayınpederi aynı zamanda devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesini ziyaret etti. İnce’ye burada TBMM Başkanvekili aynı zamanda CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün eşlik etti. Buradan alanı dolduran binlerce Bilecik’e seslenen İnce, "Bugün bir tarihi kentte 600 yıllık imparatorluğun köklerinin atıldığı Bilecik’te olduğumun farkındayım. Bugün hiç cevap vermeyecektim ama az önce Şeyh Edebali’nin türbesine gittik ve orada bir Fatiha okuduk. Buraya geldik orada Ertuğrul Gazi’nin bir öğüdü yazıyordu. Yazıda ’Ey oğul, beysin düşmek bize barıştırmak sana’ diyor ama ne yazık ki bugün ülkeyi yönetenler nasibini almamış bundan. Bugün Recep Tayyip Erdoğan bana ’komik adam’ demiş. Benim için sen 24 Haziran akşamı ağlayacak mısın, gülecek misin hep beraber göreceğiz. Birde Binali Yıldırım demiş ki ben demişim ki sözde ’TİKA’yı kapatacağım’. Aynı abisi gibi yalancı buda. Binali Yıldırım eğer yaptığım bu 49 miting içinde bir yerde TİKA’yı kapatacağım lafı söylemişsem sana söz veriyorum ne istiyorsan onu yapacağım. Sana bir şey demiyorum çünkü sen 24’ünde kendi kendini imha eden Başbakansın zaten. Bir lafım da Bekir Bozdağ’a. O da demiş ki aynen şöyle ’CHP’liler seçim yaklaşınca camileri hatırladılar’ demiş. Bekir Bozdağ camiler senin babanın tapulu malı mı? Orası Müslümanların yeri, elhamdülillah biz de Müslümanız. Bekir Bozdağ’a bir şey hatırlatayım. Konuşmayacaktım ama böyle tepemi arttırdı. Bekir Bozdağ utanmıyor musun bunu söylemeye, 2010 yılının Aralık ayında beraber Mekke’de tavaf etmedik mi? Beraber umre yapmadık mı seninle, aynı uçakta değil miydik? Nasıl bir utanmaz adamsın. Ayıp, ayıp son kez söylüyorum. Seçim meydanlarından camileri çekin, seçim meydanlarından dinimizi çekin ayıp oluyor. Seçim meydanlarında gelin ekonomi konuşalım yüreğiniz varsa. Yüreğiniz varsa gelin" dedi.

"Demirel’in yaptırdığı köprüden 11 liraya geçiyorum da senin yaptığın köprüden niye 114 liraya geçiyorum"

İnce, Bilecik’ten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenerek, "Erdoğan meydanlarda ’ben ekonomistim’ diyor. ’Köprüyü diyor Muharrem İnce yapamaz, ben yaparım’ diyor. Bana ekonomi öğretecekmiş. Bilecik’ten sesleniyorum, Erdoğan gel bana ekonomi öğret. Nerede öğret biliyor musun istediğin bir televizyon kanalında hadi gel bana ekonomi öğret. Mesela ekonomiden sıkıldıysan gel bir kanalda bana dış politika öğret olur mu, ben varım. Mesela ondan sıkıldıysan gel bir kanalda bana tarım öğret. Mesela oradan sıkıldıysan hiç yapamayacağın bir şeyi söyleyeyim gel çocuklarımızın geleceğini gel eğitimi konuşalım, varsa yüreğin. Meydanlarda ’köprü yaptım’ diyor. Benim köprüyü yapamayacağımı söylüyor. Köprü yapmak kolay basarsın parayı yaparsın ufak işler demir, beton bas parayı yap. Ben gönüllere köprü kuruyorum. 1’nci köprüyü Demirel yaptı, 2’nci köprüyü Özal yaptı, 3’üncü köprüyü Erdoğan yaptı doğru bunlar. 4’ncü köprüyü de İnce yapar bir şey olmaz dedim. Erdoğan sana sorum basit bana diyor ki, sen diyor İstanbul’dan Yalova’ya giderken Osmangazi Köprüsü’nden geçmiyor musun? Kafama takılan bir şey var. Erdoğan bana şunun cevabını verir misin Demirel’in yaptırdığı köprüden 11 liraya geçiyorum da senin yaptığın köprüden niye 114 liraya geçiyorum? Erdoğan sana bir sorum daha var. Mübarek Ramazan ayındayız yakında bayram bu bayram gününde Demirel’in yaptığı köprüden bedava geçeceğiz de senin yaptığın köprüden niye parayla geçeceğiz hadi bana bunun cevabını ver. 2 tane cevap istiyorum" dedi.

"Şu sarayın mermerleri Bilecik mermeri mi, Hindistan mermeri mi?"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Bilecik’te Recep Tayyip Erdoğan’a bir soru sordu. Oturduğu Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki mermerlerin Bilecik’ten mi yoksa Hindistan mı, olduğunu soran İnce sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi bakın bir işçi kentindeyiz, bir emekli kentindeyiz, bir mermer kentindeyiz. Bilecik’te Erdoğan’a değerli hemşehrime soru soruyorum. Her gittiği yerde yerli ve milli olduğunu söylüyor dimi. Erdoğan sevgili hemşehrim sorum şu sarayın mermerleri Bilecik mermeri mi, Hindistan mermeri mi. Şimdi size soruyorum Bilecik’e geldi mi Erdoğan, gelmedi mi gelecektir. Çünkü ben sarayda hizmetçi olurum diyen milletvekili adayı var, gelecektir. Sarayda hizmetçi olacakmış. O zaman Bilecikliler AK Partili kardeşlerim siz Bilecikli olarak Erdoğan’a şunu sormayacak mısınız. Sen ne yaptın o sarayda, kimi getirdin? Mermeri bari bilelim. Mermer nereden geldi bunu bilmek hakkımız değil mi?"

" Yarın saat 13:00’a kadar 81 ilin hiçbirinde müzikli propaganda yapmayacaksınız"

Yarın öğrencilerin LGS sınavı gireceğini hatırlatan İnce, "Şimdi bakın yarın bir sınav var değil mi, çocuklarımız yarın bir sınava girecekler 1 milyon 180 bin çocuktan 1 milyonu sınava girecek. Bunların 124 bini yerleşecek, diğerleri boşta ne olacağını bilmiyoruz. Peki, üniversite sınavıyla liselere giriş sınavı ikisinde de aynı hataları yaptılar mı, yaptılar. Eve en yakın okul olacakmış. Eve en yakın okul ya istemediği bir okulsa bu belli mi, belli değil. Buradan CHP’nin milletvekili adayları hepsine talimatımdır. Yarın saat 13:00’a kadar 81 ilin hiçbirinde müzikli propaganda yapmayacaksınız. Değerli Bilecikliler bakın size şöyle söyleyeyim bizim Cumhurbaşkanlığımız da akıl ve bilim esas olacak. Yurt sorunu diye bir sorun kalmayacak, 2 yıl içerisinde asla tek bir öğrencimi yurtsuz kalmayacak" dedi.

"19 Mayıs’ta ve 29 Ekim’de bütün üniversite öğrencileri 500 lira karşılıksız burs alacak"

İnce, 19 Mayıs’ta ve 29 Ekim’de bütün üniversite öğrencileri 500 lira karşılıksız burs vereceklerini söyleyerek, "10 bin öğrenciyi her sene yurt dışına göndereceğiz. Okul bitince eğer iş bulamıyorsa kredisini ödemeye devam ettireceğiz. Bu YÖK’ü kaldıracağız. Rektörler yeniden seçimle gelecek, özgür üniversiteyi kuracağız ve hiç bir üniversiteleri bölmeyeceğiz. Yine bir başka konu, ben diyorum ki boşa çalışıyoruz, Türkiye boşa çalışıyor. Otomobil üretiyor mu Türkiye, üretiyor. Televizyon üretiyor mu, üretiyor. Bir otomobilden 100-150 Euro kazanıyoruz, 1 televizyondan 10 Euro kazanıyoruz. Türkiye ürettiği 2 otomobili satarak dışarıdan bir otomobil alıyor. Şuanda sattığı aldığı dengesine baktığımızda 1 buçuk milyar dolar zarardayız. Erdoğan diyor ki ’otomobil fabrikası kurduracağım İnce karşı çıkıyor’ evet yanlış yapıyorsun sen otomobilin kaportasına talipsin ben beynine talibim. Sel lastiklerini yapmak istiyorsun ben yazılım programını yapmak istiyorum aramızda fark var" diye konuştu.

"Anayasada 4 yıllık okul mezunu olması lazım diyor"

İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendine 100 bin liralık dava açtığını belirterek, "Sana soruyorum ya şu diplomayı göster diyorum ’olmaz’ diyorsun, cevap vermiyorsun, mahkemeye de vermiyorsun. Her konuda dava açıyorsun yine 100 bin liralık açmış bana, yine para istiyor. Peki, bakın sorum şu, ya ikide bir diplomayı gündeme getirme diyorlar. Hayır diplomayı ben istemiyorum, diplomayı anayasa istiyor. Anayasada yazıyor 4 yıllık okul mezunu olması lazım diyor, size bir soru AK Parti’ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Doktora gittin ameliyat olacaksın, aklına takıldı birden ameliyatı olmadan şunu bir sorayım dedin. ’Hocam nereden mezunsun dedin, dedi ki ’Hacettepe’den mezunum’ şu diplomayı göreyim diye aklına takıldı. Sordun doktor sana diplomayı gösteremezse ameliyatı olur musun olmaz mısın. Ameliyatı olmuyorsan devleti niye teslim ediyorsun.” şeklinde konuştu.

"Yakında FETÖ ile görüştüğünü açıklayacak zaten merak etmeyin"

İnce çocukların dindar yetişmesine ailelerin karar vereceğini söyleyerek, "Erdoğan diyor ki ’dindar ve kindar nesil yetiştireceğim’ Ben diyorum ki çocuklarımızın, evlatlarımızın, geleceğimizin hepimizin çocukları. Onların dindar nesil olmasında hiçbir sakınca görmüyorum. Ama bu ailenin işi. Buna aile karar verir. Cumhurbaşkanı karar veremez. Dindar nesil olmasından hiçbir rahatsızlığım olmaz ama kindar nesil olmasından rahatsız olurum. Kindar nesil yok, insanları seven bir nesil istiyoruz. Bir konu daha; görüştü görüşmedi meselesi. Bu mesele çok eski sadece Fetullah Gülen değil ki. 2005’e geri dönün. Öğle namazından çıktı Oferl’e görüşmedim dedi. Sonra akşam oldu bir televizyon programına katıldı aynı gün Ofer’le görüştüm dedi. Yakında da FETÖ ile görüştüğünü açıklayacak zaten merak etmeyin. Öğle namazından çıktıktan sonra söyledi Ofer’le görüşmedim diye. 5 vakit namaz arasına bu kadar yalanı nasıl sıkıştırıyor bende onu anlamadım" ifadesini kullandı.

"600 yapılan milletvekili sayısını indireceğiz"

İnce çiftinin sorunlarına da el atarak, "Mazotu çiftçiye 3 liraya vereceğiz dedim. Tarım Bakanı dedi ki ’biz 2 buçuk liraya veriyoruz’, Muharrem İnce’nin haberi yok dedi. Sonra Uşak’ta bir çiftçinin traktörüne bindim, benzinliğe gittim, mazot pompasına yanaştırdım dedim depoyu fulle. Milletvekili de dünyanın maaşını alıyor, bir depo mazotta çiftçiye alıversin ne olacak. Öyle şey olmaz. Doldurdum baktım 5.72 yazıyor. Mazot 5.72. Amerika’nın nüfusu 300 milyon, Türkiye’nin 80 milyon Amerika’daki milletvekili sayısı Türkiye’den az. Türkiye’de 600. Hiç öyle 80 milyon 600 milletvekilline katlanamaz. O sayıyı indireceğiz hiç kuşkunuz olmasın. Onu indireceğiz baştan söyleyeyim. 600 milletvekili Türkiye’ye çok. Şimdi bana soracaksınız, diyeceksiniz ki Muharrem İnce ekonomiyi nasıl düzelteceksin? Cumhurbaşkanı olur olmaz olağanüstü hali kaldıracağız. Hukuk devletini kuracağız. Atamalarımız liyakata uygun olacak. Bağımsız bir Merkez Bankası kuracağız. İş adamı bir yatırım yapacaksa o iş adamı önceden belirlenmiş kurallara göre yapacak. Maçın ortasında kural değişmeyecek. Üretime yatırım yapacağız, betona değil. Tarıma dayalı sanayiyi kuracağız. İtalya bizden alıyor zeytinyağını dökme ve onu bizim bankamız olmadığı için onu şişeliyor kendi markasını üstüne basıyor, 15 katına satıyor bunu çözeceğiz. Mesela 15 Temmuz şehitlerinin yakınları gazilerle diğer şehit ve gazilerin sosyal hakları ve ücretleri bile farklı. Şehitleri bile böldüler şehitleri bile. Gazileri bile böldüler. İşte yeniden bu milleti toparlamamız lazım. Ben, sen, o yok. Biz var artık biz. Muharrem İnce’nin sloganı ne? Hepimizin Cumhurbaşkanı hepimizin. 81 milyonun cumhurbaşkanı. Barışacağız, ekonomik olarak büyüyeceğiz, adil bölüşeceğiz. 3B’yi 3Y yapacağız. Yön, yöntem, yönetim. Yönümüz Avrupa Birliği. Yönetim demokrasi, hukuk devleti, evrensel kurallar. Yönetim ve yöntem, demokrasi, hukuk, tarafsız mahkemeler, bağımsız mahkemeler. Yönetim nasıl olacak, basit. Tek adam ve aveneleri olmayacak. Güçlü bir lider ve yetenekli bir kadro olacak" diye konuştu.

" Erdoğan çocuk sayısıyla, doğum yöntemiyle uğraşsın. Ben çocuk bezindeki KDV’yle uğraşacağım"

İnce son olarak bebek bezinde KDV’nin yüzde 18 olduğunu hatırlatarak, "Şimdi Erdoğan’la benim aramdaki farkı anlatayım size. Erdoğan meydanlara geliyor diyor ki, ’3 çocuk yapın, sonra 5 çocuk’ yapın diyor. İyi kardeşim de nasıl bakacağız? Onu söylemiyor. Şimdi ben söyleyeyim. Ben söylesem olmaz çocuk sayısına karışamam. Aile kendi şartları, sağlık koşulları, geçim koşulları onlar kendileri karar verir. Bu yetmiyor bir şey daha söylüyor. Sezaryen olmaz diyor, normal doğum. Sana ne nasıl istiyorsa öyle yapsın. Erdoğan bunlarla uğraşıyor, ben ise çocuk beziyle uğraşıyorum. Niye biliyor musunuz? Çocuğun bezinde KDV yüzde 18. Çocuğun bezinden yüzde 18 vergi bekleyen bir devletten, bir hükümetten adam olmaz. Sen bebeğin donundan yüzde 18 vergi alacaksın, sonra da güçlü hükümetim diye konuşacaksın. Sütte yüzde 8, mama da yüzde 8, çocuk bezinde yüzde 18 KDV var. Erdoğan çocuk sayısıyla, doğum yöntemiyle uğraşsın. Ben çocuk bezindeki KDV’yle uğraşacağım" ifadelerine yer verdi.