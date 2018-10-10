Çiftçilere hibe destekli yem bitkisi tohumu dağıtıldı

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında İl Özel İdaresi İşbirliği ile merkez ve diğer ilçelerde çiftçilere yüzde 40 hibe destekli macar fiği ve yonca tohumu dağıtıldı.

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleşen programa Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, Gölpazarı AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Ali Şenel, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Levent Burgu, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Mikail Babur ile desteklemeden faydalanan çiftçiler katıldı.

“İl genelimizde toplam 490 kişi tohumluk talebinde bulundu”

Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, devlet olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını, üretime destek verdiklerini belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkür etti. Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ise, il genelinde toplamda 490 kişinin tohumluk talebinde bulunduğunu ifade ederek, “2018 yılı yem bitkilerini destekleme projesi kapsamında çiftçilerimize tohum dağıtımına başlandı. İl Özel İdaresi destekli olarak il müdürlüğümüzce yürütülen proje kapsamında ilimiz merkez ve İlçelerinde toplam 42 bin kilogram macar fiği tohumu ve 12 bin 500 kilogram yonca tohumu dağıtılması planlanan projenin ilk etabında macar fiği tohumlarının dağıtımına başlandı. İl genelimizde toplam 490 kişi tohumluk talebinde bulunmuştur. Kaba yem ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem arz eden projede tohum bedellerinin yüzde 60'ı çiftçi katkılı yüzde 40'ı ise İl Özel İdaresi katkılı olarak toplam 4 bin 200 dekar arazide ekimin gerçekleşmesi planlanmaktadır. Bu yıl özellikle hayvancılığın gelişmesine katkı sunmak amaçlı hayvancılıkta en büyük gider olan yem bitkisi yetiştiriciliğine önem verdik” dedi.

Açıklamaların ardından çiftçiler hibe destekli yem bitkisi tohumlarını teslim aldılar.