Çiftçilere kredi borcu müjdesi

Bilecik Muhtarlar Derneği'nde yapılan toplantıya Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, İl Müdür Yardımcısı Mustafa Demirbaş ve muhtarlar katıldı. İl Müdürü Yoldaş, toplantıda müdürlüğün çalışmaları ile yeni projeleri hakkında bilgiler aktarırken, Bilecik'in tarımı için güzel çalışmalar ortaya koymak gayretinde olduklarını kaydetti. Yoldaş, bu toplantıyı sık sık yapmak istediklerini belirterek, “İlimizde meydana gelen kuraklıktan kaynaklanan verim düşüklüğünden dolayı çiftçilerimizin kredi borçları ertelenecektir. Bu ertelemeden yaralanmak isteyen üreticilerimizin Tarım Bilgi Sistemine kayıtlı olması gerekmekte olup, en son 24 Eylül'e kadar il müdürlüğümüze dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir” dedi.